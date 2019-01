Column Miljuschka: ‘Ik heb het lang ontkend en er de grootste ruzies over gehad met mijn liefde’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Er wordt druk naar me getoeterd. Boze automobilisten zwaaien met hun armen, ze lijken te schreeuwen en spatten bijna uit elkaar van minachting. Ik weet niet wat ze zeggen, maar de manier waarop is tekenend voor een scheldwoordenstroom. Ik kom bij zinnen en realiseer me dat ik voor een stoplicht sta. Een oranje lamp straalt als een sinaasappeltje op me neer. Net voor het licht op rood springt, geef ik gas en ontvlucht de boze chauffeurs – en mijn eigen schaamte.

Ik was afgeleid. In een parallelle wereld. Een andere dimensie zou je het misschien ook kunnen noemen. Een plek waar het allemaal net iets mooier is. Waardoor je een lekkere kick krijgt, maar waardoor je net zo makkelijk in een diep gat kunt vallen. Het vreet aan me en het laat me zweven. Maar erger: het beheerst mijn dagen, mijn leven. Ik heb het niet onder controle. Ik ben er een speelbal van geworden. De drang ernaar verstoort me niet alleen in het verkeer. Gesprekken kan ik niet volhouden zonder er af en toe aan toe te geven. Meetings onderbreek ik ervoor. Het is een stoorzender aan het worden in mijn relatie en zelfs in het moederschap. Op de meest onverwachte momenten houdt het me in zijn greep en voor ik het weet, zit ik er weer op… zonder dat ik het wil of er erg in heb.

Ze zeggen dat toegeven de eerste stap naar heling is. Dat je geholpen moet willen worden. Nou, bij dezen geef ik het toe: ik ben een Instagramjunk. Ik heb het lang ontkend, er de grootste ruzies over gehad met mijn liefde. Want ik had het toch gewoon nodig voor mijn werk? Maar ik vrees dat het tijd is om de hand in eigen boezem te steken. Mijn hele generatie lijkt eraan ten prooi te zijn gevallen. We zijn constant bezig alles vast te leggen om dat te laten zien op Instagram. Het leven in het nu bestaat niet meer. We hebben het massaal in de steek gelaten. Het enige wat telt, zijn het aantal likes.

Het is ook niet zo gek. Apple heeft ons langzaam laten wennen aan steeds meer. De telefoon groeide van een Snake-speelparadijs tot een mini-computer tot een camera tot een digitaal dagboek. Vriendschappen in de vorm van likes en comments werd een verdienmodel voor persoonlijkheden die geadoreerd worden door duizenden volgers. En daar wil ik dus bij horen. Aan meedoen. Mensen kijken en bewonderd worden.

Tijd voor actie. Ik heb een app geïnstalleerd om bij te houden hoeveel tijd ik eraan kwijt ben. Ontgoocheld kijk ik naar het resultaat: tussen de 4 en 6 uur per dag. Wat deed ik vroeger in al die tijd? Eerlijk gezegd weet ik nog niet hoe ik dit ga aanpakken. Mijn voornemen is om voortaan in het bijzijn van de kinderen niet meer te kijken, mijn telefoon tijdens etentjes te laten liggen en ’m vooral achter het stuur niet meer aan te raken. Ik krijg het nu al benauwd…