Column Miljuschka: ‘Ik word overspoeld door een golf van emotie’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Schoonmaakwoede

Nieuw jaar, nieuw begin: tijd om alles even lekker onderhanden te nemen. Hét moment voor een frisse start en een schone lei. ‘Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd,’ zei mijn oma altijd. Zo’n huishoudelijke kriebel heb ik niet vaak, dus ik grijp ‘m met beide handen aan.

Ik begin bij de kinderkamers. Ik verzamel kleren waar Rembrandt en Felina uit zijn gegroeid. Tassen vol kunnen straks naar de tweedehandswinkel en het Leger des Heils. Speelgoed reorganiseer ik, in de hoop dat ik straks niet telkens hoef te speuren naar die ene Batman-handschoen. Maar ik weet dat het ijdele hoop is; deze opgeruimde Bart Smit-situatie duurt vaak maar twee weken. Mijn vriend is de dwangmatige opruimer in huis: alles wat hij bezit, stopt hij in bakjes en zakjes. Zijn kleding hangt op kleur en op lengte. Zover ga ik het niet schoppen vandaag, maar toch moedigt hij me (al Netflixend) aan vanaf de bank. Ik deel de keukenkastjes opnieuw in, sop de koelkast uit en zet het gasfornuis aan de kant om de gevallen doperwten te redden. De badkamer zet ik in het chloor en de halfvolle flessen shampoo giet ik bij elkaar. Ik duik in mijn administratie en maak twee stapels op het bureau: betaald en onbetaald. Stap voor stap worden het huis en mijn hoofd helderder. Zo werk ik dapper het hele huis door, totdat ik bij mijn eigen kledingkast kom.

‘Voordat ik het weet, rollen de tranen over mijn wangen en haalt de race die ik heb gelopen me in’

Ik realiseer me dat die kast en ik meer met elkaar gemeen hebben dan me lief is. De moed zakt me in de schoenen; alle daad kracht die ik net nog bezat, voel ik wegvloeien. Ik kijk naar de chaos. De stapeltjes die niet meer te stapelen zijn. Shirts die aan planken hangen, hier en daar een broek die uitsteekt. De lades zijn een grabbelton van lingerie, sieraden en sokken. Om de deuren dicht te krijgen moet je je schrap zetten. De kast puilt uit. Knalt nog net niet uit zijn voegen. Ineens word ik overspoeld door een golf van emotie. Het duizelt me. Ik krijg nooit meer orde in de chaos. Mijn hoofd is vol van de feestdagen en het jaar dat achter me ligt. Felina die nog steeds strijdt tegen haar epilepsie, het vele reizen voor mijn werk, het kopen van een huis. Positief of negatief, tijd om het te verwerken is er amper geweest. Voordat ik het weet, rollen de tranen over mijn wangen en haalt de race die ik heb gelopen me in. Snikkend zak ik op de grond, met mijn telefoon in de hand, en bekijk mijn agenda. Langzaam krijg ik weer lucht, want de komende weken zullen langzaam en rustig zijn. Het lijkt wel of iedereen deze maand even moet bijtanken en afspraken en verplichtingen even vermijdt. Mijn conclusie luidt: januari is the most wonderful time of the year.

