Column Miljuschka: ‘Hoor ik die slagroombol nou smeken? ‘Neem me, neem me!’’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Goed voornemen

Ik word tegen oudjaar altijd overvallen door het gevoel dat de tijd te snel gaat. Mijn kids zijn in alle opzichten weer een maat gegroeid en mijn oma is inmiddels 83. Hoeveel jaren kan ik oudjaar nog met haar vieren? ‘Vind je het niet eng, oma?’, vroeg ik haar laatst. ‘Te weten dat je aan het laatste stukje van je leven bezig bent?’ ‘Ja, natuurlijk wel. Elke nacht als ik ga slapen, hoop ik dat ik weer wakker wordt. Maar ja, onkruid vergaat niet, hè?’ lacht ze.

Mijn oma is allesbehalve onkruid. Wel sterk en moeilijk uit te roeien, maar verder is ze eerder een prachtige, bloeiende roos. En als er iemand aan haar kinderen, klein- of achterkleinkinderen komt, soms ook een vleesetende plant. Zodra ik me bewust werd van tijd, werd het een factor om rekening mee te houden. Tijd die werk van je vraagt. Tijd voor je kinderen. Een beetje tijd voor jezelf, als het kan. De jaarwisseling vergroot de tijd nog eens uit. Successen en mislukkingen worden geëvalueerd. Zegeningen geteld en gekoesterd. Het voelt een beetje als afscheid en tegelijkertijd ligt er weer een heel jaar te wachten. Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Met inderdaad: ook nieuwe voornemens. Die van mij: minder zoetigheid eten. Ik moet wel. Drie maanden voor de feestdagen ben ik al bezig met het maken en proeven van oude en nieuwe recepten. In december vier ik bovendien niet alleen Sinterklaas en kerst, maar ook de verjaardagen van mijn zoon, vriend, oma, moeder en schoonzus. Ik ren van gebakje naar gebakje, hobbel van stuk taart naar stuk taart en tik tussendoor nog wat oliebollen en appelflappen weg. De laatste week voor de jaarwisseling geef ik wat gas bij, want de slagroom- en appelbollen van mijn favoriete banketbakker zijn maar kort verkrijgbaar.

‘In het nieuwe jaar ga ik echt beginnen’

Ik kom in die maanden zo drie kilo aan. Diëten zijn niet aan mij besteed, maar ik begrijp ook wel dat elk jaar drie kilo erbij mijn gezondheid op de lange termijn niet ten goede komt. Dus ga ik vanaf 1 januari 2019 minderen. Dat wil zeggen: minder zoetigheid eten. Het jaarabonnement dat ik alvast op de sportschool heb genomen, moet mij daar extra aan herinneren. Inderdaad, voor een heel jaar! Dat zal me dwingen te gaan, anders is het zonde van het geld. Nog even dus en de champagneflessen en het vuurwerk knallen weer. Ik open de ijskast en een slagroombol kijkt mij smachtend in de ogen. Hij staat op een schoteltje.

De rest van zijn familie zit in de gebaksdoos, zij zijn van vandaag. Hij is van gisteren. Ik herpak me. Niet doen. Alles wat ik nu niet eet, hoef ik in het nieuwe jaar niet te minderen. Hoor ik die slagroombol nou smeken? ‘Neem me, neem me!’ Ach welnee. Dat verbeeld ik me. Maar hij ziet er zo zielig uit, zo moederziel alleen op dat schoteltje. Hij is ook al wat ouder dan de rest. Misschien is de slagroom morgen niet goed meer. Laat ik me dan toch maar opofferen. In het nieuwe jaar ga ik echt beginnen.

