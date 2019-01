Column Miljuschka: ‘Ik luister naar haar en mijn hart breekt. De pijn sijpelt uit haar poriën’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Jaloezie

Waar we normaal gesproken de hele kaart met taarten bestellen, zit ze nu tegenover me als een zielig hoopje mens. Nerveus spelend met het koekje bij haar thee. Ze is zichtbaar afgevallen en haar kaken staan op ongezonde spanning. Alle alarmbellen gaan bij me af. Wat is er gebeurd met mijn mollige, goedlachse smulpaapvriendin? In mezelf zeg ik tien schietgebedjes voordat ik het onbesproken onderwerp aansnijdt dat als een olifant tussen ons in staat. Ik hoop intens dat ze niet ernstig ziek is en dat het niets te maken heeft met haar langgekoesterde wens om kinderen te krijgen. In mijn borst voel ik een brok schaamte groeien, omdat ik de laatste tijd zo weinig aandacht aan haar heb besteed. Ik was druk met kinderen, werk, liefde, huis, hond… Allesbehalve haar en onze vriendschap.

Ik raap al mijn moed bij elkaar en geef mezelf een schop onder mijn kont. Quasi-nonchalant vraag ik wat er aan de hand is. Van de lege blik waarmee ze me aankijkt, lopen de rillingen over mijn rug. Ze antwoordt met een wedervraag: “Wat vind jij erger, jaloezie of angst?” Ze zegt dat ze zich bedrogen voelt door haar man. En dit is wat haar nu bezighoudt: is de angst om ongewenst alleen over te blijven, erger dan een leven vol jaloezie met hem? Ze heeft er een dagtaak aan. Constant checken of hij online is op WhatsApp, langs zijn werk rijden om te kijken of zijn auto er nog staat, zijn kleren uit de wasmand pakken en besnuffelen als inspector Gadget. Om nog maar te zwijgen over de slinkse vragen die ze stelt om hem op een leugen te betrappen. Of de gedachtes over hem met een ander die haar hele dag beheersen.

‘Volgens mij is dat de grootste doodsteek voor een relatie: jaloezie’

Ik luister naar haar en mijn hart breekt. De pijn sijpelt uit haar poriën. Ik doe het enige wat ik kan: ik stel me pragmatisch op. Want sterk en alleen zijn, is minder erg dan samen zijn en wegkwijnend smachten naar liefde. Ik probeer mijn woorden zorgvuldig te kiezen. Volgens mij is dat de grootste doodsteek voor een relatie: jaloezie. Het is lelijk, het verstijft en verstikt. Angst kun je nog gebruiken als drijfveer, om jezelf te pushen harder te werken en een buffer op te bouwen. Of net iets harder te rennen, omdat alleen in het bos hardlopen nog best eng kan zijn. Jij gaat je angst omzetten in succes om een woning te krijgen, zeg ik. Om weer op je eigen benen te staan. Daarna, als het stof daalt, gaan we je hart lijmen. Heel precies alle gruzelementen weer aan elkaar zetten. Ja, dat kan straks pas. Want dan maakt jaloezie je niet meer vleugellam.

