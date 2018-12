Column Miljuschka: ‘Heel even kan ik een man in jurk de boeman laten zijn. Heerlijk’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Paardenpoep

Sinterklaas, 5 december, de belofte van pakjesavond: het is, als je het mij vraagt, de leukste tijd van het jaar. Dus ook al is hij bijna het land al weer uit; ik leg graag nog even uit waarom.

De leukste tijd, dus. Ook voor mij. Nee, misschien wel voorál voor mij. Wekenlang ruikt mijn keuken naar dampende speculaaskruiden. Bak ik pepernoten voor de kinderen. Met mijn vriend verzamel ik paarden- poep in het bos om die, als de kinderen naar bed zijn, in opperste staat van opwinding neer te leggen in de huiskamer. We creëren gniffelend rommelpiet-situaties door het hele huis overhoop te halen en gaan ons te buiten aan het maken van brieven van de Sint. Uiteraard geschreven met een vulpen en met gebrande randjes, want dat maakt ze zo echt.We verspreiden zoetgoed losjes om de klaargezette schoenen. Vanaf daar trekken we een spoor van pepernoten tot aan de keuken, waar we het bakje, waar water in zat voor het paard, leeg op het keukenblad terugzetten. ‘Het paard brengt netjes zijn bord naar de keuken!’ roept mijn zoon de volgende ochtend. In zijn ogen staat het beginnend ongeloof, maar hij houdt de schijn op. Deels voor zijn zusje, deels vanwege de cadeaus. ‘Mogen we onze pepernoten al eten?’ vraagt mijn dochter. Natuurlijk mogen ze alvast wat.

‘De pepernoten van Sinterklaas zijn veel lekkerder dan die van jou, mama,’ zucht ze.

Ze zijn opgewonden, want de Sint is zó spannend. Wáár is hij? Wannéér is hij ergens? En komt hij ons ook wel cadeautjes brengen? Soms worden ze door hem of door een piet verrast op straat of in het winkelcentrum. Ze kunnen hem overal tegenkomen. Mijn dochter doet een poging om grip te krijgen op het moment dat ze hem ziet en kondigt aan elke avond wakker te blijven en op hem te wachten.Maar Sint is ongrijpbaar. Het enige zekere aan de goedheiligman is dat als je zoet bent, je lekkers krijgt en als je stout bent de roe. En laten we eerlijk zijn, ook dit is een voordeel van onze Sint. ‘Nu gaan slapen, want Sinterklaas ziet alles,’ hoor ik mezelf zeggen. Een korte periode per jaar kan ik het gezag van Sinterklaas misbruiken. Wat heerlijk. Even kan ik de opvoedkundige taak delen met een oude man in een jurk. Kan ik hem even de boeman laten zijn, in plaats van dat ik dat altijd moet zijn. Vreemde ogen dwingen, zei mijn moeder altijd en ik geniet ervan. Dat hij van de kinderen alle credits voor de cadeautjes krijgt, neem ik op de koop toe. Van mij mag Sinterklaas wel twee keer per jaar komen. Al realiseer ik me de beperkte houdbaarheid van zijn gezag ook goed. Als het straks echt lastig gaat worden, in de puberteit, sta ik er toch weer alleen voor. Blijft hij lekker in Spanje. Daarom geniet ik ervan zolang het duurt. Sinterklaas is voor mij dubbel feest!

