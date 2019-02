Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Stel je netjes voor. Eet met gesloten mond. Geen ellebogen op tafel. Spreek met twee woorden. Doe de deur achter je dicht. Ziehier het basispakket van beleefdheden om de wereld mee in te gaan. Tot je in Japan komt. Dan kun je opnieuw beginnen. Ik heb er 6 weken doorgebracht en had het gevoel dat ik boerend en scheten latend overal doorheen stampte, zo verontwaardigd werd ik soms aangekeken. In Japan sijpelt de beleefdheid in elk hoekje en gaatje van de samenleving door. Er is geen propje op straat te vinden. Ook niet in Tokio, waar 17 miljoen mensen wonen. Omdat je al het afval dat je produceert bij je houdt. Uit respect voor de stad, de natuur en elkaar. Het kan ook bijna niet anders, want er zijn geen openbare vuilnisbakken. Toeristen zijn dit niet gewend, dus die gooien hun lege ijsbakjes of papiertjes in een hoekje. Waarna die ijverig door een random Japanner worden opgepakt en meegenomen om ze elders netjes weg te gooien. Ze hebben hiervoor altijd een soort Ninja plastic zakje bij zich.

‘Hoe moet het zijn om als Japanner in Nederland aan te komen?’

Naar de wc gaan, gaat gepaard met volledige discretie en hygiëne. De deksel gaat vanzelf omhoog, de bril is verwarmd en als je gaat zitten, wordt het geluid van kletterend water afgespeeld. Dit natuurlijk om te voorkomen dat je de mensen om je heen misschien beschaamt met toiletterende geluiden. Er zit ook een bedieningspaneel bij, zodat je voor en achter schoon kunt spuiten met water en lucht. En ja, dit is ook zo op het treinstation of een boerderij van een oud vrouwtje in the middle of nowhere. Zelfs op de drukste plekken blijven Japanners goedgemanierd. Zo houden ze op de roltrap op een ramvol station tot onbekenden een trede afstand, anders sta je in elkaars aura. Bij een wegopbreking verschijnt een bord met een buigend mannetje dat de hele dag door zijn excuses aanbiedt voor het ongemak. En de treinen rijden op tijd. Zo niet, dan worden er via het landelijke journaal excuses gemaakt. Ook als er 2 seconden vertraging is geweest. NS, take notes.

Hoewel Japan de hoogste restaurantdichtheid kent, zijn de rijen voor bijvoorbeeld een kom ramen lang. Maar voorgedrongen wordt er niet – en dat is relaxed. De waakzaamheid monitor kan uit. Je staat gewoon in alle gemoedelijkheid te wachten op je eten. Hoe moet het zijn om als Japanner in Nederland aan te komen? Waar iedereen bij de douane al haantje de voorste probeert te zijn en de taxichauffeurs amper moeite doen je koffer in de achterbak te tillen? Dat moet toch een cultuurshock zijn. Ergens lijkt het me prettig om, zoals in Japan, voor alles duidelijke beleefdheidsregels te hebben. Maar de druk om het perfect te doen is hoog en fouten zijn snel gemaakt. Maar gemengd met een beetje Hollandse botheid, is het vast goed te doen.

Deze column van Miljuschka komt uit Flair 5. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.