Column Miljuschka: ‘Ik moet bekennen dat het nuttigen van alcohol inmiddels van alledag is’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Lees ook: Column Miljuschka: ‘Liefde is als een gokverslaving. Je komt er nooit vanaf’

Verbouwen

Buiten is het ijskoud, maar de zon valt op zo’n manier door de bomen dat je de gevoelloze vingers vergeet. Nog niet helemaal wakker verplaats ik mijn blik van het raam naar boven. Door een gat in het plafond staar ik naar het dak. Mijn voeten balanceren op afgebrokkeld puin en stukken gebroken marmer. Terwijl er om me heen druk wordt gediscussieerd, vraag ik me af hoe ik hier ben gekomen. Niet zozeer in dit huis ‒ wat weleens de vraag kan zijn als ik een glas wijn of twee te veel op heb ‒ maar in dit grotemensenleven. Al moet ik bekennen dat het nuttigen van een alcoholische versnapering inmiddels wel van alledag is. Eigenlijk niet mijn stijl, maar noodzakelijk om te kunnen ontspannen en loslaten.

Ooit was ik een kind zonder verplichtingen en nu een volwassene met heel veel verplichtingen. En gek genoeg voel ik me vanbinnen helemaal niet zo wijs als de ouders van schoolvrienden vroeger leken. Nog steeds fotografeer ik niet elk bonnetje zodat mijn administratie lekker loopt. Elk kwartaal baan ik me op het laatste moment een weg door een jungle van bonnen. En op de dagen dat de kinderen er niet zijn, gedraag ik me als een student. Ik laat de was liggen, van stofzuigen zie ik het nut niet in en ik ga pas naar bed op het moment dat ik omval. De avond voordat ze terugkomen, zet ik mijn verantwoordelijke stand op turbo en ga ik als een Speedy Gonzales door het huis. Het nageslacht zorgt voor een natuurlijke volwassenheid.

En door die waas van het goed willen doen voor de kinderen was ik dus opeens naar huizen aan het kijken. Groot dromen is daarbij een valkuil. Niet zo gek dus, dat we voor de bijl zijn gegaan. Daarom hebben we nu een molensteen van een hypotheek om onze nek hangen en zitten we in de grootste hel van welvaart: we zijn bezig met een grote verbouwing.

‘Ruimte om overspannen te raken of in therapie te gaan, is er niet’

Ik kom bij zinnen en hoor de aannemer keuzes bespreken met mijn vriend. De inbouwdelen van de kranen zijn te laat, dus ze kunnen niet verder met de badkamers. Er kunnen geen leidingen worden getrokken, want die staan nog niet op de planning van deze week. En er moet nu echt een keuze worden gemaakt hoe de cv’s worden vervangen. Ik snap er geen snars van.

We moeten een jaar uittrekken voor deze verbouwing. Maar helaas moeten we vanwege de dubbele lasten over twintig dagen al in het nieuwe huis. Je begrijpt dat ik bid en duim dat er dan een plek is om te douchen en slapen. Want ruimte om overspannen te raken of in therapie te gaan, is er niet. Zowel financieel als tijdtechnisch niet. Wish me luck.

Deze column van Miljuschka komt uit Flair 08. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.