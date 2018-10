Column Kim-Lian: ‘Het was gewoon leuk, mam. Wat eten we vanavond?’

Kim-Lian van der Meij (38) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (10), William (8) en Benjamin (5). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Zweedse school

Sinds drie maanden wonen we in Zweden. Mijn vriend Daniel heeft daar als muziekproducer een groot project aangenomen, waar hij minimaal acht maanden mee bezig is. We hebben besloten met hem mee te gaan en deze maanden samen in Zweden door te brengen. Heet dat dan emigratie? Nee. Nederland blijft mijn thuisland. Míjn werk is nog steeds hier en ik vlieg dan ook regelmatig vanuit Zweden naar ons kleine, fijne kikkerlandje. Voor ons voelt het niet als een heel grote verandering, aangezien we al zo’n vijftien jaar regelmatig naar Daniels thuisland afreizen. Ook zijn Ronja, William en Benjamin er geboren. Eigenlijk is de grootste verandering dat zij daar nu naar school gaan. Dat was in het begin best spannend. Nog meer voor ons ouders dan voor hen. Ik sta versteld van hun dapperheid, onbevangenheid en flexibiliteit. Op de eerste schooldag werden ze om kwart over acht bij ons in de straat bij het houten bushokje opgehaald door de schoolbus. De schoolbus: hoe Amerikaans wil je het hebben?! Supervet natuurlijk.

Aangezien dit de eerste keer was, vroeg ik de buschauffeur of ik een ritje mocht meerijden. Dat was geen probleem. De bus zat vol met allemaal nieuwe gezichten. Wie liepen door het gangpad door naar achter, waar we goed zicht hadden. Mijn dochter van 10 had door dat ik, behalve de buschauffeur, de enige volwassene in de bus was. Zij wilde liever apart zitten; het is ook niet zo cool om the new kid on the block te zijn met een mama die meeloopt. William vond het daarentegen wel fijn dat ik er bij was en schoof naast me op het bankje. ‘Vind je het spannend, Wil?’ vroeg ik nieuwsgierig. Hij knikte, maar na drie seconde stilte verscheen er een glimlach en zei hij: ‘Maar ik heb honderd procent zin!’

‘Misschien zijn onze kinderen wel iets te flexibel’

Ik wist vanaf toen dat het goed zou komen. Waar een wil is, is een weg. En dit is een leuke weg. Vol nieuw avontuur. Gelukkig zijn onze kids best avontuurlijk ingesteld. En de taalbarrière is, door onze tweetalige opvoeding, ook geen onoverkomelijk probleem. Toch was ik die eerste dagen nerveus. Zullen ze de juf begrijpen als ze iets in het Zweeds uitlegt? Worden ze warm ontvangen door de rest van de klas? Al die dingen spookten door mijn hoofd, terwijl ik thuis naar de klok keek en uren voorbij zag tikken. Wat waren ze nu aan het doen?

De eerste dagen stond ik om drie uur ’s middags opgewonden middags bij de bushalte op ze te wachten. Wat was ik trots en opgelucht toen ik ze uit de bus zag stappen. ‘Hoi, jongens! En? Hoe was het?! Hebben jullie het leuk gehad? Al leuke nieuwe kinderen ontmoet? En wat hebben jullie geleerd in de les vandaag?’ Ik had wel duizend vragen, die allemaal beantwoord werden met een relaxed, lees: kort ‘goed’, ‘leuk’, ‘ja’ en ‘gewoon.’ Geen interviewtechniek die ik de aflopen jaren heb geleerd leek ze tot gedetailleerde verhalen over te halen. ‘Ik ben zo benieuwd, ik wil alles horen!’ ‘Het was gewoon heel leuk, mam. Wat eten we vanavond?’ reageerde Ronja. Zucht. Misschien zijn onze kinderen wel iets te flexibel. Na drie dagen kwam er eindelijk wél een volzin uit. ‘Mam, je hoeft ons niet iedere dag bij de bushalte op te halen, hoor. Die laatste honderd meter naar huis lopen we wel alleen.’ Dus. Dat.

