Column Kim-Lian: ‘Het enige wat in Zweden de donkere maanden een beetje breekt, is Halloween’

Kim-Lian van der Meij (38) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (10), William (8) en Benjamin (5). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Pompoen-avontuur

Tradities zijn fijn. Tradities zijn mooi. In de meeste gevallen althans. Maar ze zijn vooral vertrouwd en makkelijk in praktijk te brengen, omdat je weet wat je moet doen. Je weet wat er voor een bepaalde traditie nodig is. Hoe het werkt, zeg maar. Zoals Sint-maarten, altijd op 11 november. De kinderen maken op school een lampion en je koopt reservestuks bij de speelgoedwinkel of supermarkt voor als de zelfgemaakte versies na één windhoosje of regenbui in elkaar zakken. Je zingt dezelfde drie liedjes: ‘Elf november is de dag…’ en ‘Sinte Sinte Maarten, de koeien hebben staarten…’ en ‘Lampionnetje, lampionnetje…’ Dan krijg je snoep! Bam! Hatsa. Hartstikke duidelijk. Of Sinterklaas: pakjesavond is in de regel op 5 december. Maar kan bijvoorbeeld ook worden gevierd op 4 december, als de vijfde in het weekend valt. Je trekt lootjes, maakt surprises, slechte gedichtjes, laat desnoods een hulpsint langskomen of vraagt aan de buurman de zak cadeautjes uit de schuur te halen en voor de deur te zetten en daarna heel hard op de ramen te bonken. Je eet pepernoten en schuimpjes en zingt liedjes die je al honderd jaar kent. Helder! Maar nu wonen wij een paar maanden in Zweden en daar wordt helemaal niet aan Sint-maarten of aan Sinterklaas gedaan. Heel erg jammer vind ik dat. Het enige wat hier de donkere herfstmaanden een beetje breekt, is Halloween. Maar dat is een feestdag die is overgewaaid uit Amerika en hier in Zweden nog niet zo lang wordt gevierd. Daardoor is niet alles duidelijk. Allereerst: wanneer vier je Halloween nou eigenlijk? Dat hangt er dus maar net vanaf. Eigenlijk op 31 oktober, maar een paar dagen daarvoor en daarna en alles ertussenin vinden de Zweden ook helemaal prima. Oké?! Niet heel duidelijk. Kies je dan één dag uit? Of trick or treat je meerdere dagen? En waar? Hoe zie je of anderen eraan meedoen? Brandt er een kaarsje voor het raam, zoals bij 11 november? Of mag je gewoon overal aanbellen en om snoep vragen? Het duurde even, maar ik ontdekte dat mensen pompoenen voor de deur zetten. Oké. Pompoenen. Dus dat moesten wij ook doen. Toen kwam al weer het volgende struikelblok: waar haal je die pompoenen? (Ik had namelijk nog nooit een pompoen gekocht.) Na maar liefst drie supermarkten en bloemenzaken te hebben afgestruind, vond ik uiteindelijk van die grote oranje rakkers bij het tuincentrum. Vervolgens gingen we die thuis gezellig met z’n allen op de keukentafel uithollen. Ook zoiets. Voor het opensnijden is heel wat brute kracht nodig. En dan die smurrie. Oranje smurrie. Pitten en sliertjes overal. Maar goed, ze staan. En ze staan mooi! Bij de voordeur. Met lichtjes erin.

Om aan te geven: ‘Wij doen mee aan Halloween. Wij hebben snoep in huis.’

Beetje jammer alleen dat er geen kip is gekomen. Niet één kindje. Niet één liedje. Toen onze kinderen zelf gingen trick or treaten, wat overigens bus eller godis heet in het Zweeds, kwamen ze tevreden thuis met een zak vol met snoep. Maar wat ik dus niet wist, is dat ze ook een bus hadden moeten hebben. Bus betekent ruzie/plagerij in het Zweeds. Je moet met Halloween een rol wc-papier of iets dergelijks bij je hebben om mee te gooien, voor het geval er een zure tante de deur opendoet die weigert snoep te geven.

Pff, ik vind het maar rommelig allemaal. Maar goed, misschien is dat altijd zo bij de start van een ‘nieuwe’ traditie. De Zweden moeten nog een beetje uitvinden hoe het allemaal werkt en nemen het niet zo nauw met de regels. We laten deze eerste, wat half-geslaagde Halloween-ervaring achter ons en één ding weet ik heel zeker: ik heb zó veel zin in kerst! Wel zo helder allemaal en ik weet hoe het moet.