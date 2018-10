Column Kim-Lian: ‘William huilt, Benjamin zeurt en Ronja vraagt. Stop, time-out!’

Kim-Lian van der Meij (38) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (10), William (8) en Benjamin (5). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Schoolpleinchaos

Een gewone dinsdagmiddag op het schoolplein. William komt naar buiten gerend met tig papieren onder zijn armen geklemd. Tekeningen, informatiebrieven en vooral: veel vouwvliegtuigjes. Sinds hij de constructie door heeft, moet elk papiertje eraan geloven. Hele pakken printpapier jakkert hij erdoorheen. Maar ook mama’s tijdschriften en cadeaupapier blijken een multifunctionele functie te hebben. Enfin. Binnen een straal van één meter wordt alles op de grond gekwakt. En ren ik na een windvlaag over het schoolplein om alles bij elkaar te grissen. Dan komt Benjamin door de schooldeuren naar buiten. Zelfs met veertig kindjes om zich heen, pik ik hem er met z’n lange krullen zo uit. ‘Mama, ik ga met Bart en Edwin spelen.’ ‘Oké, leuk, maar heb je dat ook met de mama of papa van Bart en Edwin besproken?’ Ik zie hem denken… En weg is ie. Tussen de benen van alle wachtende ouders door, op zoek naar Bart en Edwin. Ik probeer hem met mijn ogen te volgen. Waar is William overigens? Oh daar! Aan de andere kant van het plein, aan het voetballen. Met alle spullen bij elkaar geraapt, probeer ik Benjamins speelafspraak in goede banen te leiden. Want bij wie gaan ze thuis spelen? Een lastige vraag die vaker wel dan niet uitmondt in een huilbui. En terwijl Benjamin aan mijn been hangt en ik William nog steeds in de gaten houd, komt mijn oudste de school uit lopen. Als altijd als een van de laatsten. Veters los in de schoenen, jas slepend over de grond. En een overvolle schooltas die wagenwijd openhangt… Nog zo’n windvlaag en ik zie mezelf opnieuw over het schoolplein hollen. Ik zie aan haar koppie dat ze nieuws heeft.

‘Op dit soort momenten zou ik het leven graag héél even stilzetten’

‘Mama…?’ Ze trekt me weg van de menigte, want ze wil me iets vertellen wat kennelijk niet iedereen mag horen. Ik loop met haar mee en Benjamin ook, want die hangt nog steeds aan mijn been. Maar ik wil graag horen wat Ronja te zeggen heeft. ‘Iemand heeft verkering gevraagd,’ bloost ze. OMG! Dat is zeker groot nieuws. Vooral in het leven van een meisje van tien jaar. En helemaal als het de állereerste keer in je leven is. Ik wil haar graag al mijn aandacht geven om dit ‘dear diary-moment’ te analyseren, maar die kans krijg ik niet. Inmiddels zijn Bart en Edwins ouders gesignaleerd. In groepsoverleg gaat het gesteggel over de speelafspraak door. Net als we er uit lijken te zijn, komt William huilend aangerend met zijn bril in zijn handen. In twee stukken… Een voetbal op zijn neus gekregen. Ik laat alles uit mijn handen vallen (daar gáán de papieren weer) om de schade te bekijken en mijn zoon te troosten. ‘Mama, wat moet nou zeggen tegen die jongen?’ vraagt Ronja, die nog steeds haar verhaal niet heeft kunnen doen. William huilt. Benjamin zeurt en Ronja vraagt. Stop! Pauze! Time-out!

Op dit soort momenten zou ik het leven graag héél even stilzetten. Om elke situatie en ieder persoon evenveel aandacht te geven. Met drie kinderen kom je vaak net een handje, extra oor en oog te kort. Maar zoals altijd lost deze schoolpleinchaos zich op een wonderbaarlijke manier ook weer op en zit ik uiteindelijk met een kop thee aan de keukentafel met mijn dochter over de liefde te praten. Benjamin is met Bart bij Edwin thuis gaan spelen. William was na drie minuten zijn pijn vergeten en vermaakt zich nu met een oude krant.

‘En? Wat heb je tegen die jongen gezegd?’ vraag ik nieuwsgierig aan Ronja. ‘Nou, ik zei; vandaag niet, misschien morgen,’ zegt ze wijs. ‘Ik moet er nog even over nadenken.’ Ze kijkt bedenkelijk. Ik lach en geniet van haar eigenzinnigheid. We kletsen nog een tijdje door. Stiekem voel ik me trots dat ik alles weer onder controle heb. Totdat William ons meidengeklets bruut verstoort. Met een bezorgde blik vraagt hij: ‘Mam, waar zijn al mijn andere vouwvliegtuigjes gebleven?’ Shit. Zucht. Die hangen nog ergens in de bomen op het schoolplein.

