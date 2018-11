Column Kim-Lian: ‘Mijn opa en oma waren de liefste van de héle wereld’

Kim-Lian van der Meij (38) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (10), William (8) en Benjamin (5). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

De allerliefsten

Hoe ouder ik word, hoe meer ik inzie hoe belangrijk mijn opa en oma voor me zijn geweest. Als kind heb ik het geluk gehad dat alle vier mijn grootouders nog in leven waren. Met twee van hen – de ouders van mijn vader – had ik een goede en warme band. Opa Piet en oma Lian.

We woonden praktisch bij elkaar in huis. Officieel woonden we náást elkaar, maar we hoefden alleen maar via onze woonkamer door de bijkeuken te lopen en dan stonden mijn zusjes en ik in de keuken van oma. En dan bedoel ik ook echt ‘de keuken van oma’. Zoals het een echte Indonesische betaamde, stond zij het merendeel van de dag te bakken, te koken of te grillen. Het was haar tempel. Haar thuis. Ze hield van koken, maar nog meer van de aanblik van een eettafel vol familie en vrienden, die van haar eten zaten te smullen. En niet alleen familie en vrienden. Ook de buren zaten geregeld aan tafel. Zelfs de postbode kreeg eten aangeboden. ‘U zult wel honger hebben, hè meneer?’ vroeg ze standaard. Haar leven stond in het teken van eten, eten en nog eens eten. Mijn oma is in mijn ogen de belichaming van liefde. Er zat geen kwaad bij. Tot op de dag van vandaag kan ik teren op alle liefde die ze in me heeft gepropt. Net zoveel liefde als ze stopte in haar Indonesische rijsttafel.

Mijn opa daarentegen stond nóóit in de keuken. Dat mocht ook niet van oma (verboden terrein!). Des te vaker vond je hem in de tuin. Als hovenier heeft hij ons vroeger geleerd hoe je plantjes moest stekken en de tuin moest onderhouden. Hij heeft zelfs een poging gedaan om mij alle Latijnse namen van bomen en planten bij te brengen, maar die zijn helaas niet blijven hangen. Goudeerlijk was de man. Zijn credo was ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.’

‘Mijn opa en oma waren de liefste van de héle wereld. En dat gun ik ieder kind’

Mijn allermooiste herinnering aan opa en oma is van onze reis naar Indonesië. Ik was 18 jaar en we gingen een maand lang samen naar het eiland Java. De plek waar opa 45 jaar geleden mijn oma ontmoette en smoorverliefd werden, waarna ze samen naar Nederland kwamen.

Ik denk regelmatig aan die reis terug. De laatste tijd zelfs heel vaak. Dat komt ook omdat ik een tv-programma aan het maken ben met de titel ‘Mag ik jullie oma zijn?’ Daarin koppelen we ouderen, die zich vaak alleen voelen en geen kleinkinderen hebben of die niet meer zien, aan gezinnen die opgroeien zonder een opa of oma. Met natuurlijk het streven dat er na een aantal bijzondere ontmoetingen en dagjes uit een band ontstaat, die nog lang mag voortduren. Voor beide kanten. Want niet alleen is het voor eenzame ouderen fijn om weer familie om je heen te hebben, ook voor kinderen is een lieve opa of oma van onschatbare waarde! En ik kan het weten. Mijn opa en oma waren de liefste van de héle wereld. En dat gun ik ieder kind.