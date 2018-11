Column Kim-Lian: ‘Ik was blij dat ik nog leefde toen ik uit de attractie rolde’

Kim-Lian van der Meij (38) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (10), William (8) en Benjamin (5). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Een dagje kermis

Als kind vond ik de kermis altijd waanzinnig leuk. Mijn allereerste kermiservaring kan ik me dan ook nog helder voor de geest halen. Ik moet een jaar of vijf geweest zijn. Ik zat op de nek van mijn vader en had vanaf die hoogte een goed overzicht over het héle feestterrein. Het was avond en het regende zacht, want ik kan nog steeds de koele druppeltjes op mijn gezicht voelen als ik mijn ogen sluit. Maar ondanks het frisse herfstweer, voelde ik me warm vanbinnen. Door de honderden blinkende lichtjes in felle kleuren en het vrolijke lawaai om me heen, deerde het koude Nederlandse weer me niet. Alsof ik op een paardje reed stuurde ik mijn vader met mijn gewicht op zijn nek enthousiast naar links en naar rechts. Eerst touwtje trekken, dan blikken gooien, roosjes schieten (dat deed mijn paps dan), vervolgens in de zweefmolen, het spiegelhuis, de botsauto’s, om het bezoek daarna af te sluiten met een bezoek aan het spookhuis. En als klap op de vuurpijl met een grote roze suikerspin naar huis. Het onzinnige speelgoed dat we gewonnen hadden gooide ik thuis in een hoek en keek ik nooit meer naar om. Het ging vooral om de ervaring en het plezier op de kermis die zo’n indruk maakten. Alleen al die felgekleurde plastic tickets (met een gouden randje) voor een attractie vond ik bijzonder.

Later, als tiener, was ik ook regelmatig op de kermis te vinden. Maar dan hingen we vooral als onzekere pubers quasi stoer en nonchalant bij de botsauto’s. Of we gingen, als we nog wat zakgeld overhadden, achter elkaar in de break-danceride. Zo’n mega hysterisch ding, waar je in grote vaart in rondjes om elkaar heen gedraaid wordt. We gingen er wel vijf keer achter elkaar in. Half staand in een wagentje, onze haren wapperend in de wind, en van links naar rechts slingerend. Zonder misselijk te worden!

‘Na twee rondjes voelde ik mijn maag zich al omdraaien en kwam het zuur naar boven’

Hoe hielden we dat vol, vroeg ik me onlangs af. Toen ik laatst met mijn eigen kinderen een kermis bezocht, vroeg mijn dochter of ik met haar in een attractie wilde. Zo’n lange bank waar je met z’n allen in een horizontale rij op zit en dat dan rondjes draait: van rechts naar boven, dan naar links en naar beneden. En soms ook lekker de andere kant op. Na twee rondjes voelde ik mijn maag zich al omdraaien en kwam het zuur naar boven. Er leek geen einde aan de rit te komen. Ik was blij dat ik nog leefde toen ik uit de attractie rolde… ‘Zullen we nog een keertje, mama?’ vroeg Ronja enthousiast. ‘Nee schat, wacht even. Mama moet even tien minuten zitten,’ antwoordde ik terwijl ik wankelend op zoek ging naar een stoel. Nergens een stoel of bankje te vinden, dus ik plofte met mijn gat op het gras.

Daar heb ik uiteindelijk dertig minuten gezeten voordat ik mezelf weer overeind kon krijgen. Ondertussen had manlief met kids al een heel rondje op de kermis gemaakt en stond alleen de grote roze suikerspin nog op het verlanglijstje. Vrolijk en juichend stapte iedereen mét suikerspin de auto in, wild napratend over de kermis. Terwijl ik nog steeds probeerde niet over te geven. Oke, dát word dus nooit meer zoals vroeger. Gelukkig heb ik mijn leuke herinneringen nog.

