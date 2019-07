Triest: collega’s reageren geschokt op overlijden Disney-acteur (20)

Afgelopen weekend werd het treurige nieuws bekendgemaakt dat Cameron Boyce was overleden in zijn slaap. De 20-jarige Disney-ster kampte met een medische aandoening waarvoor hij behandeld werd, maar het mocht helaas niet baten. Zijn collega’s – waaronder Adam Sandler met wie hij in ‘Grown Ups’ te zien was – reageren geschokt.

“Te jong. Te lief. Te grappig. Het aardigste, meest getalenteerde joch. Ik hield van die jongen”, aldus Adam bij een foto van Cameron. “Hij gaf zoveel om zijn familie, hij gaf zoveel om de wereld. Dank je Cameron, voor alles wat je ons hebt gegeven. En er zat nog zoveel meer aan te komen. Onze harten zijn gebroken, we denken aan je geweldige familie.”

Salma Hayek

Ook Salma Hayek, die de vrouw van Adam speelde in de films, deelt haar verdriet op Instagram. “Ik had het voorrecht om Camerons moeder te spelen in Grown Ups 1 en 2 en we hebben door de jaren heen contact gehouden. Hij was gedreven, getalenteerd, grappig en hij schitterde altijd. Zijn blijdschap zal ons altijd bijblijven nu hij ergens anders is gaan dansen en schitteren. Mijn gedachten zijn bij zijn lieve familie.”

Onuitwisbare indruk

Black-ish-ster Yara Shahidi, die sinds haar vierde bevriend was met de acteur, laat weten “in shock” te zijn over de dood van Cameron. “Je hebt een onuitwisbare indruk gemaakt op iedereen die het geluk had je te kennen, en ik ben dankbaar dat ik een van hen ben.”

Medische aandoening

Cameron, werd bekend door Grown Ups en Disney-serie Jessie. Hij speelde Carlos in de Descendants-films, waarvan het derde deel volgende maand uitkomt. Zijn familie maakte zondag bekend dat de 20-jarige in zijn slaap was overleden aan een toeval, die werd veroorzaakt door een medische aandoening waarvoor de acteur behandeld werd.

