Cole Sprouse a.k.a. Jughead doet boekje open over ‘Riverdale’ zonder Luke Perry

Niet alleen zijn ‘90210, Beverly Hills’- en ‘Riverdale’-collega’s maar heel de wereld is nog altijd in shock wegens het plotselinge overlijden van Luke Perry. Ook heeft het bij fans van de populaire Netflix-serie één prangende vraag opgeleverd. Want hoe moet het nu verder zónder de geliefde acteur? Cole Sprouse, beter bekend als Jughead, vertelt.

Afgelopen week verscheen Cole Sprouse ten tonele om de nieuwe film Five Feet Apart te promoten, waarbij hij ook een boekje opendeed over de dood van Luke Perry. “Hij was zeer geliefd”, aldus de Riverdale-ster. “Ik bedoel, de hele wereld treurt om zijn overlijden. Maar hij had liever dat we allemaal lachten over zijn geweldige verhalen dan dat we te lang zouden rouwen.”

Fred Andrews

Ook licht Cole een tipje van de sluier op wat betreft de toekomst van Fred Andrews, het personage dat door Perry werd vertolkt. “Ik kan er niet te diep op in gaan zonder iets te verklappen, maar we hebben iets narratiefs gepland”, zegt hij. “We hebben ook een aantal afleveringen aan hem opgedragen.”

Lees ook

Deze ‘PLL’-actrice speelt de hoofdrol in de spin-off van ‘Riverdale’

Beroerte

Enkele dagen nadat hij een beroerte kreeg, is Luke Perry op 52-jarige leeftijd overleden. De Riverdale-acteur stierf op maandag 4 maart in een ziekenhuis in Burbank. Twee dagen na het vreselijke nieuws werd de productie van Riverdale stilgelegd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP