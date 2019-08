Deze nieuwe romcom van Netflix wil je zien, alleen al om de sexy Australiër

Weet je nog, die 00’s hitjes AM to PM en When You Look At Me? Ja, we gingen behoorlijk goed op zangeres Christina Milian in 2001. Zingend hebben we haar al een tijd niet gehoord, maar Christina, die ook acteert, lijkt terug van weggeweest. Ze speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix romcom ‘Falling Inn Love’, een must watch voor iedereen die niet vies is van een overdosis zwijmel-tv.

Ultieme uitvlucht

In de allereerste trailer zien we dat Christina (inmiddels 37, maar dat zou je absoluut niet zeggen) als Gabriela helemaal klaar mis met haar stadse leven in San Francisco. Na een pijnlijke break-up en andere levensstruggles geeft ze zichzelf in beschonken toestand op aan een ‘Win an Inn’-wedstrijd, waarmee een eigen hotelletje in Nieuw Zeeland gewonnen kan worden. Ze wint en het lijkt haar ultieme escape, totdat ze arriveert…

Oh hello good lookin’

De Inn blijkt namelijk in ‘iets’ minder goede staat dan verwacht. Ze besluit de boel op te knappen om het daarna goed te kunnen verkopen en terug te kunnen naar de stad. Daarbij krijgt ze na een ongelukkige ontmoeting hulp van een knapperd van down under (Adam Demos) en ja… je weet vást hoe dat soort dingen gaan.

Lekkere wegkijker

Klinkt weinig origineel, maar goed, maakt dat uit? De film lijkt alle ingrediënten voor een charmante wegkijker in huis te hebben en wij zijn van team ‘hoe meer romcoms, hoe beter’. Falling Inn Love is vanaf 29 augustus te zien bij de streamingsdienst. Enjoy!

En voor de leuk nog even één van de muziekklassiekers:

Bron: Screenrant | Beeld: Still