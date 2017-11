Christina Curry wil kinderwens vervullen

Christina Curry heeft een kinderwens met haar vriendin Shenta Ignacio. Aan VIVA vertelt Christina (27) dat ze nu nog niet moeder wil worden, maar met haar vriendin, die ze een jaar geleden aan de haak sloeg, al wel de opties bespreekt.

‘Shenta en ik hebben al wel besproken hoe we het gaan doen. Zij wil geen kinderen baren, dus ik word ‘de oven’. Ik wil graag haar kind uit een eitje van haar dragen’, vertelt Chrisitina. Voor een eventuele donor hoeft ze niet ver te zoeken ‘We hebben genoeg leuke mannen om ons heen die zich willen opofferen. Misschien wel mijn onwijs knappe ex-vriend die op Johnny Depp lijkt.’

Gelijke

De dochter van Patricia Paay en Adam Curry is gelukkig met het Braziliaans-Nederlands model. ‘Ik heb eindelijk mijn gelijke gevonden’, zegt Christina. ‘Shenta is veel springeriger en positiever. Ik viel nooit op meisjes met krullen, omdat het vaak zulke blije, tv-presentatrice-actige types zijn van wie ik overprikkeld raak. Gelukkig heeft ze ook een grumpy kant. We lijken wel op elkaar in de manier waarop we zijn opgegroeid. We hebben als kind veel gereisd met onze ouders en op veel verschillende scholen gezeten.’

Bron: ANP | Beeld: Mischa Schoemaker (ANP)