Christina Curry reageert op uitlekken video Patricia Paay

Na het uitlekken van de video’s met expliciete beelden van Patricia Paay, stond het hele internet op zijn kop. Bij Jinek liet de 67-jarige blondine weten in een nachtmerrie te zijn beland. Haar dochter Christina hield zich stil, maar in Oh! Magazine heeft ze zich nu toch uitgesproken over de seksfilmpjes van haar moeder.

In het tijdschrift vertelt de 26-jarige Christina: “Niemand heeft het recht mijn moeder te beoordelen, behalve ik, als ik dat wil. Het is verkrachting van haar privacy.” Chrstina laat weten dat ze haar moeder zo goed mogelijk probeert te steunen, maar dat ze in dit mediacircus ook aan zichzelf moet denken.

“Ik moest mezelf ook ruimte geven. Ik heb de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt om juist meer in de anonimiteit te leven. Hierdoor lig ook ik ineens weer onder een vergrootglas.”

afternoon off featuring cat paws, baby hairs, giant sweaters and naps 🐱💤 A post shared by S A D G R L 😢 (@katinkacoorie) on Feb 3, 2017 at 8:12am PST

Bron: Privé, Grazia

Lees ook: