Christina Curry over grote liefde: ‘Shenta is mijn thuis, dat wat ik de hele tijd zocht’

Ze hoeft niet meer haar hele leven te delen op social en zich ook niet voor alles te verantwoorden. Christina Curry (29) is gelukkiger dan ooit. “De juiste liefde maakt alles rustig en kalm. Shenta is mijn thuis, dat wat ik de hele tijd zocht.”

Bijna 30 jaar geleden wordt Christina in New York geboren. Haar ouders, zangeres Patrica Paay en presentator Adam Curry, wonen in Amerika waar haar vader werkt als vj bij MTV. Het gezin woont afwisselend in Amerika, Engeland, Nederland en België. Als Christina 12 is, komt ze in de spotlights te staan door de realityshow van haar ouders: Adam’s family. 4 jaar later maakt ze haar debuut als model. Na de scheiding van haar ouders, ze is dan 19, woont Christina in Londen en verhuist later naar haar vader in Amerika.

Je hebt over Shenta gezegd dat zij de liefde van je leven is. Waarom voelt het bij haar anders dan bij je voorgaande vriendinnen?

“Boeddhisten zeggen: echte liefde hoort je niet zenuwachtig te maken. En dat is precies hoe ik me voelde vanaf het eerste moment dat ik Shenta zag. Het voelde zo goed en natuurlijk en vanzelfsprekend, ik was helemaal niet nerveus. Echte liefde komt in alle vormen, maar de juiste liefde maakt alles rustig en kalm. Dat je denkt: ik kan uitademen, alles is oké. Dat gevoel heb ik niet eerder bij iemand gehad. Ze is mijn rustpunt, mijn thuis, dat wat ik de hele tijd zocht.”

Op Instagram noem je jezelf de non-influencer influencer. Is dat een soort tegenbeweging van al die hip- en fit-influencers?

“Ik ben niet bewust tégen iemand. Maar ik zie wel dat bij mensen die beroemd zijn op social media, er een verwachtingspatroon is waar ze vroeg of laat tegenaan lopen. Met een burn-out als gevolg. Daar heb ik helemaal geen zin in en dat doe ik dus ook niet. Ik heb een space gecreëerd waarin ik duidelijk heb gemaakt dat als je mij volgt, je soms ook dagen geen post van me ziet. Ik vind overigens wel dat ik een verantwoordelijkheid heb om geen verkeerd beeld te laten zien. Er zijn jonge meisjes die mij volgen, voor hen vind ik het belangrijk dat ik de werkelijkheid laat zien.”

Je plaatst ook foto’s van jou en Shenta kussend, zie je jezelf als een rolmodel?

“Ik zou willen dat ik zo zelfverzekerd was om mezelf zo te kunnen zien, maar dat doe ik dus niet. Jonge meisjes komen vaak naar me toe en zeggen dat ze het mooi vinden om te zien dat ik mijn leven leid zoals ik het wil. Dat maakt me blij. Ik ben helemaal geen goeroe, maar als er iets is wat ik wil uitdragen, is dat het. Het maakt me blijer als mensen me volgen om hoe ik mijn leven leid dan omdat ze me een lekker wijf vinden.”

Lees ook

Patricia Paay openhartig over verkrachting op 17-jarige leeftijd

Je vader woont in Texas, je moeder in Nederland, hoe is de band met hen?

“We hebben een goede band, die zich kenmerkt door vrijheid, respect en ruimte geven. We zijn allemaal wel een beetje loners. Ik weet dat ik altijd bij hen terechtkan als er iets mis is. Het fijne is dat er geen druk of verwachting is. Ik zie om me heen dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat kinderen naar hun ouders toe móéten of dat verwacht wordt dat je elke week bij elkaar koffie drinkt. Maar ik heb liever kwaliteit dan kwantiteit. Als je elke week bij elkaar op de koffie gaat, heb je toch niks meer te vertellen? Ik vind het juist heel fijn dat niks moet en alles goed is. Mijn moeder zat in de zomer 2 maanden in een zorghotel vanwege haar nieuwe heup. Ik belde haar op een dag huilend op omdat ik er graag voor haar wilde zijn, maar ik was heel druk met opnames, de treinen reden niet, mijn konijn ging dood; ik voelde me enorm schuldig dat ik niet bij haar kon zijn. Maar mijn moeder zegt dan: ‘Schat, ik ben toch hier, er wordt prima voor me gezorgd. Kom gewoon als je tijd hebt.’ Dat is zo fijn, want ouders kunnen je ook een schuldgevoel aanpraten.”

Lees het hele interview in Flair 38. Deze editie ligt vanaf 18 september in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Beeld: Bart Honingh