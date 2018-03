Christina Aguilera bezig met comeback: eerste single uitgelekt

Het al dik vijf jaar akelig stil rond Christina Aguilera. Op muziekgebied dan, want de zangeres was wel zes jaar lang in the picture als jurylid van de Amerikaanse versie van The Voice. Toch lijkt ze zich nu weer volop op haar eigen muziek te hebben gefocust, want er is een spiksplinternieuw album in aantocht, waarover de nodige details (en de eerste single!) zijn gelekt.

Bevrijding

De naam van het album en gehele tracklist is op het internet beland door een fout van Christina’s platenlabel. Het album gaat Liberation (bevrijding) heten en zal twaalf nummers bevatten. De plaat moet komend voorjaar, in mei of juni verschijnen.

Comeback-single

Naast de namen van het album en alle nummers zijn er van twee liedjes zelfs korte fragment gelekt, waaronder een deel van het nieuwe nummer Fall In Line, dat volgens meerdere media de single zal zijn waarmee ze haar comeback wil maken. Mogelijk zou zangeres Demi Lovato met Christina samenwerken voor dit nummer.

Terug in de hitlijsten?

Fans wachten al lange tijd op nieuwe muziek van de Amerikaanse zangeres, die in 2013 haar laatste single uitbracht. Toen ze vorig jaar naar een mogelijk zesde album gevraagd werd in een talkshow, zei Christina: “Ik heb geweldige ideeën en alles wat ik de afgelopen tijd heb gevoeld verwerkt in nieuwe muziek.” Ook onthulde ze dat ze samenwerkt met Pharrell. Zal Christina met haar nieuwe muziek net zoveel succes boeken als met eerdere hits als Genie in a Bottle, Dirrty, Beautiful en Moves Like Jagger?

Beluister een uitgelekt fragment van ‘Fall In Line’ hieronder:

