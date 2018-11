Christanne de Bruijn: ‘Als je alsmaar wordt afgewezen, doet dat iets met je’

Hoewel haar naam nog niet veel bellen doet rinkelen, speelt ze toch maar mooi de hoofdrol in een van de grootste Nederlandse films van dit jaar: De Dirigent. Entree Christanne de Bruijn (32): getalenteerd, maar bij vlagen ook onzeker. ‘Jezelf steeds etaleren, ik vind het maar een gek fenomeen.’

Veel Nederlandse actrices stonden in de rij voor de hoofdrol in De Dirigent. De film is gebaseerd op het leven van de in Nederland geboren Antonia Brico, de eerste succesvolle vrouwelijke dirigent ter wereld. Zij moest er eind jaren twintig van de vorige eeuw keihard voor knokken, maar stond uiteindelijk voor heel grote symfonieorkesten. Vandaag de dag lukt het vrouwen nog steeds amper om aan de wereldtop van dirigenten te komen. Christanne komt voor ons gevoel uit het niets als hoofdrolspeler, ondanks dat ze al jaren in het theater staat. Zelf vond ze het ook verrassend. ‘Ik was al blij dat ik überhaupt auditie mocht doen voor een film, daar was ik nog nooit voor uitgenodigd,’ lacht ze vanachter een kop zwarte koffie. ‘Maar ik herkende me tijdens het lezen van het script direct in het personage van Antonia, qua doorzetten en vechten voor wat je wilt.’

Antonia zet letterlijk alles opzij om haar grote droom te bereiken. Ga jij in je eigen leven ook zo ver?

‘Ja, dat denk ik wel. Hoewel Antonia misschien wat sterker in haar schoenen staat. Ze laat zich door niks weerhouden, ze smeekt, accepteert geen nee en twijfelt niet aan zichzelf. Dat doe ik dus wel, vaak zelfs. Ik heb qua werk al een paar keer op een punt gestaan waarop ik dacht: komt dit nog wel goed? Als je alsmaar wordt afgewezen, doet dat iets met je. Het dieptepunt kwam in 2016. Steeds als ik dacht dat er werk aan zat te komen, ging het toch niet door. Daar werd ik gigantisch onzeker van. Ik heb zelfs een moment in paniek overwogen om iets anders te gaan doen. Om naar de pabo te gaan, waar ze wél mensen zochten.’

Hoe kwam je weer back on track?

‘Op een gegeven moment heb ik een goed gesprek gehad met mijn agent. Zij vroeg: ‘Heb je in je hoofd wat je anders wilt doen dan acteren?’ Er kwam niets bij me op. Echt níéts. Mijn hele leven al wil ik zingen en acteren. Toen zei ze: ‘Als dit is wat je echt wilt, moet je er vol voor gaan. En dan moet je ook maar accepteren dat het soms moeilijk en lastig is.’ Daar had ze gelijk in. Ik ben natuurlijk niet de enige die hiermee worstelt, die gedachte helpt ook. Het hoort bij het vak van acteur dat niets vanzelf gaat. Daar kies je voor.’

Dus: veel geleerd van dat rotjaar?

‘Als ik me écht rot voel, weet ik nu dat het hooguit drie dagen duurt. In die dagen is het janken, in bed liggen, boos zijn en dan is het klaar. En afwijzingen moet ik ook niet te persoonlijk opvatten. Dat deed ik wel, maar vaak gaat het om heel andere dingen: de producer wil iemand met blond haar, je bent te duur geworden, je gezicht is niet bekend genoeg. Allemaal dingen die niet echt met jóu te maken hebben.’

