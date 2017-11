Geweldig: Chrissy Teigen en John Legend verwachten tweede kind

Nadat Chrissy eerder liet doorschemeren dat zij en John Legend probeerde een tweede kind via IVF te krijgen, is het dan nu ook echt gelukt. Chrissy maakte het nieuws zojuist samen met dochter Luna op de schattigste wijze ooit bekend via Instagram.

Moeder en dochter proberen op het Instagram-filmpje samen vast te stellen waar de baby zich nu precies bevindt. ‘What’s in here?’, vraagt Chrissy aan Luna. ‘Baby’, antwoordt Luna hier met volle overtuiging op. Te schattig!

Wij wensen het koppel een fijne zwangerschap en alle geluk toe.

