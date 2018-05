Schattig! Chrissy Teigen deelt mierzoete foto van twee kids samen

Sinds twee weken zijn Chrissy Teigen en John Legend de trotse ouders van niet één maar twee prachtige kinderen. De eerste, Luna, is inmiddels twee jaar oud en heeft onlangs haar broertje Miles mogen verwelkomen.

Lees ook: Eíndelijk: Chrissy Teigen verklapt hoe celebs na een bevalling zo snel weer slank zijn

En daar is ze duidelijk hartstikke blij mee, zo is te zien op een van de laatste die Chrissy op Instagram heeft gepost. Hierop is te zien hoe Luna de grote zus uithangt en haar broertje probeert te helpen met zijn speen.

Eerste glimp

Een week geleden hebben we al een glimp mogen opvangen van het pasgeboren ventje. Chrissy deelde toen een superduidelijke foto van hem, waarbij ze meteen zijn naam bekend maakte. ‘Hallo wereld!’, schreef Chrissy bij de foto van haar zoon. ‘Dit is Miles Theodore Stephens. Ons gezin is overweldigd door liefde! Bedankt voor alle gelukswensen.’

❤ / 📷: @bumper3077 Een bericht gedeeld door chrissy teigen (@chrissyteigen) op 28 Mei 2018 om 9:10 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.



Beeld: ANP, Instagram