Cute! Chrissy Teigen deelt eerste (superduidelijke) foto van pasgeboren zoon

Op 17 mei maakten Chrissy Teigen en John Legend heuglijk nieuws wereldkundig: ze waren de trotse ouders geworden van hun tweede kindje. Het jochie, dat afgelopen woensdag geboren werd, heeft de naam Miles gekregen.

Chrissy maakte de komst van haar zoon bekend met een tekst op Twitter. ‘Somebody’s herrrrre!’, schreef ze, gepaard met een aantal babyflesjes erbij.

Glimp

Nu hebben we een glimp mogen opvangen van het ventje. Chrissy heeft namelijk een superduidelijke foto van hem gedeeld, waarbij ze meteen zijn naam bekend heeft gemaakt. ‘Hallo wereld! Dit is Miles Theodore Stephens. Ons gezin is overweldigd door liefde! Bedankt voor alle gelukswensen’, schrijft Chrissy op Instagram bij een foto van haar zoon.

Lastige opgave

Chrissy en John wisten al een tijdje dat het een jongen zou worden, maar het kiezen van de naam was een lastige opgave. ‘Zelfs toen we onze dochter Luna kregen, besloten we pas op het laatste moment hoe ze zou gaan heten’, zei Chrissy eerder. ‘En voor een jongetje vinden we het nog lastiger om een leuke naam te bedenken. Ik denk dat we hem eerst moeten zien voordat we hem een naam geven.’

Bron & beeld: ANP