Chrissy Teigen deelt eerlijke (en hilarische) borstvoeding foto

Chrissy Teigen staat er inmiddels wel om bekend niet zo schuw te zijn in het delen van privé kiekjes. Zo laat het 32-jarige model de ups & downs zien van haar jonge gezin, meestal met een flinke dosis humor. Eind mei is Chrissy moeder geworden van zoon Miles, haar tweede kindje samen met zanger John Legend. Hoewel het krijgen van een baby niet altijd over rozen gaat, deelt Chrissy een prachtig moment met de wereld: op haar Instagram kunnen we zien hoe ze kleine Miles borstvoeding geeft.

Niet alleen zien we Miles op de foto, maar ook een andere baby. Als we goed kijken zien we dat het gaat om de pop van Chrissy en John’s eerste kindje, Luna. Zo schrijft Chrissy bij de foto: ‘Luna wil dat ik haar pop ook borstvoeding geef, dus blijkbaar heb ik nu een tweeling.’

Open en eerlijk

Chrissy is altijd erg open geweest over het leven als kersverse moeder. Ook toen de nu tweejarige Luna een baby was, deelde Chrissy haar onzekerheden over borstvoeding. Zo vertelde ze aan People: ‘Soms googel ik hoe ik het beter kan doen. Ik denk dat ‘Werkt dit wel?’, ‘Lukt het zo?’ en ‘Ik denk niet dat ik genoeg pijn voel’. Je raakt zo snel in de war hoe het moet voelen.’

Ook was Chrissy toentertijd heel eerlijk over haar postnatale depressie en de striemen die ze overhield aan de bevalling. Door nu deze borstvoeding foto te delen, helpt Chrissy het taboe rondom het openlijk geven van borstvoeding te doorbreken. En dat in combinatie met de nodige hilariteit, zoals we van haar gewend zijn. Go Chrissy!

