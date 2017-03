Chrissie Teigen openhartig over postnatale depressie

Werp een blik op het Instagramaccount van topmodel Chrissie Teigen en je ziet een vrolijk leven vol glamorous momenten. Toch worstelde de brunette lange tijd met een depressie, na de geboorte van haar dochtertje Luna. Dit schrijft ze in een openhartig essay voor het tijdschrift Glamour.

Kribbig

De vrouw van John Legend vertelt in het essay dat ze na de geboorte van Luna moeite had om haar leven weer op te pakken. Uit bed komen was een zwarte opgave voor haar, en werken viel haar ook zwaar. Op tijd komen op de set van Lip Sync Battle vond ze dan ook lastig. Ze presenteerde destijds samen met rapper L.L. Cool J, maar schrijft moeite te hebben gehad de omgang met anderen. “Ik was kribbig tegen iedereen en had last van allerlei pijntjes.”

Eetprobleem

Ook had Chrissie heel erg moeite met eten. En dat terwijl ze bij het grote publiek bekend is als een ware foodie. “Ik kon gewoon twee dagen niet eten, en voor iemand als ik is dat niet normaal”, schrijft ze. “Ik had veel last van stemmingswisselingen en was bovendien emotioneler dan voordat ik moeder werd”.

Doktersbezoek

Het model vertelt aan Glamour dat ze op een gegeven moment zelfs de deur niet meer uit kwam. Een dokter vertelde haar toen dat ze een postnatale depressie had. “Ik kon het maar moeilijk een plaatsje geven en daarom duurde het zo lang voor ik er iets over kon zeggen”, schrijft ze nu, elf maanden na de geboorte van haar dochtertje.

Open boek

De keuze om na al die tijd toch openhartig te zijn over dit gevoelige onderwerp, is omdat ze wil laten zien dat je je niet hoeft te schamen voor een depressie. Ze schrijft dat het iedereen kan overkomen. “Door er open over te zijn, help je jezelf.”

Bron: RTL

Lees ook: