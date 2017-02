Cheryl en Liam Payne gaan ein-de-lijk samenwonen

Het gonsde al langer van de geruchten, maar deze week werd het echt bevestigd: Cheryl en Liam Payne verwachten binnenkort hun eerste kindje! In een fotoshoot van l’Oréal toonde het X-factor jurylid trots haar babybuik. De twee sterren woonden tot voor kort echter nog steeds apart, maar nu is Cheryl gespot terwijl ze haar spullen in een verhuiswagen laadde.

De 33-jarige Cheryl en de 23-jarige Liam Payne leerden elkaar oorspronkelijk kennen toen Liam op 14-jarige leeftijd meedeed aan de Britse X-factor, waar zangeres Cheryl in de jury zat. De vonk sloeg echter pas een aantal jaar later over en sinds 2016 zijn Cheryl (die vroeger deel uitmaakte van de meidengroep Girls Aloud) en de voormalige One Direction-zanger Instagram-offical.

#cannes ✌🏼 A post shared by Liam Payne (@liampayne) on May 11, 2016 at 5:06am PDT

Cheryl woonde tot voor kort nog in het landhuis in Hertfordshire waar ze woonde tijdens haar twee jaar durende huwelijk met de nachtclubeigenaar Jean-Bernard Fernandez-Versini. Daily Star zag nu echter hoe Cheryl’s broer en moeder haar spullen in een verhuiswagen aan het laden waren, wat doet vermoeden dat Cheryl is ingetrokken in de villa van Liam in Surrey.

Cheryl is in maart uitgerekend, de baby kan dus elk moment komen. Er zijn zelfs bronnen die suggereren dat Cheryl al bevallen is. We houden jullie op de hoogte!

Bron: rtlnieuws.nl