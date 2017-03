Chef Special klaar om Amerika te veroveren!

De Haarlemse Band Chef Special gelooft in the American dream. De mannen willen dan ook een serieuze poging wagen om door te breken in Amerika. “We geloven echt dat het kan”, zegt gitarist Guido Joseph in het AD.

Tachtig shows

De band kon vorig jaar al even proeven van succes in de Verenigde Staten, toen ze in het voorprogramma van Twenty One Pilots stonden. “We hebben daar al meer dan tachtig shows gespeeld. En elke keer zagen we dat onze muziek werd omarmd. Daardoor hebben we extra zelfvertrouwen gekregen.”

Dromen

Zanger Joshua Nolet onthult aan het AD dat hij als kleine jongen al droomde over succes aan de andere kant van de wereld. “Alle muziek die ik luisterde, kwam daar vandaan. Ademloos keek ik naar live-dvd’s van Lauren Hill, Eminem, The Fugees en The Roots. Ik begon te fantaseren hoe het zou zijn om daar zelf te staan.”

Wanneer hun band écht succes zal hebben over seas, zal dit grote gevolgen hebben voor de levens van de Hollanders. “We kunnen nog niet helemaal inschatten welke precies, maar duiken er gewoon in”, aldus Nolet. “Uiteraard zal er heimwee bij komen. En ons sociale leven gaat eronder lijden. Dat kan niet anders.” Toch zijn de Haarlemmers vastbesloten om er vol voor te gaan. “We beseffen hoe zeldzaam onze positie nu is. Als je als Nederlands bandje zoveel kansen krijgt, zou je gek zijn om die niet te pakken.”

Vrijdag 03 maart lanceert het derde album van Chef Special, Amigo getiteld. Onlangs brachten de mannen al de eerste single van het nieuwe album uit, en die kun je hieronder beluisteren. Wat vind jij van hun nieuwe tune?

Bron: Nu.nl, AD

