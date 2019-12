Waarom het inslaan van ‘Chateau Meiland’-wijn het beste idee van het jaar is

Onlangs kondigde de populairste familie van de Nederlandse televisie aan met een heuse eigen wijn te komen. Leuke marketing-stunt natuurlijk – die ongetwijfeld gaat werken, maar of het ook echt een goede wijn is, valt dan nog te bezien. Toch blijkt een Meiland-wijntje nu toch écht een hele goede koop voor de feestdagen.

Prijzenregen

De Chateau Meiland-wijnen van Martien Meiland zijn namelijke nú al in de prijzen gevallen. Zijn La Famille Meiland-lijn won zelfs goud uit handen van een prestigieuze wijngids.

Dubbel goud

De bekende Franse wijngids Gilbert & Gaillard deelde weer prijzen uit en Martien, Erica én Maxime Meiland wonnen goud voor hun rode La Famille Meiland-wijntje. Ook de witte variant pakte goud. Gilbert & Gaillard gaf hun rosé een zilveren plak. “Die pakt goud in de zomer, let maar op”, verzekert Martien zijn Instagramvolgers.

Wijn van Chateau Meiland

Gilbert & Gaillard is niet zomaar een of andere wijngids, maar is al ruim twintig jaar een gevestigde naam in wijnland. Oftewel: die Meiland-wijn is géén troep. De wijnen kunnen hier worden besteld en als je een flesje (of doosje) wil inslaan voor de feestdagen moet je er snel bij zijn. Voor de huidige voorraad geldt namelijk het op=op-principe. Leveringen beginnen vanaf 6 december.

Kerst op Chateau Meiland

Het ultieme moment om zo’n Meiland-wijntje open te trekken? Tijdens de speciale kersteditie van Chateau Meiland, uiteraard. Maandag maakte SBS bekend dat de populaire familie vanaf 16 december terug zijn op de buis met een reeks afleveringen die geheel in het teken staan van de feestdagen. Naast Kerst op Chateau Meiland volgt er ook een Oud en Nieuw-special. Let the holidays maar komen!

