Nadat vanavond het tweede seizoen ten einde komt, hoeven fans van ‘Chateau Meiland’ hun favoriete programma niet heel lang te missen. SBS6 heeft een speciaal ‘cadeau’ in petto.

Kerst op het kasteel

Volgens Shownieuws brengt de zender het razend populaire programma in december terug met speciale kerstafleveringen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Martien Meiland en de rest van de familie precies gaan doen op de zender tijdens de komende feestdagen, maar we kunnen ons voorstellen dat het weer één en al genieten wordt. Details over het programma worden later bekendgemaakt.

Wijntje erbij?

Maandag wordt de voorlopig laatste aflevering van het populaire programma rond Martien en zijn familie in het Franse kasteel uitgezonden. Chateau Meiland trekt wekelijks ruim een miljoen kijkers. Het programma won ook, na slechts één seizoen, de Gouden Televizier-Ring. Daarbij versloeg de realityserie de al jarenlang populaire programma’s Expeditie Robinson en Beste Zangers.

Meer Martien

Vanaf 23 oktober is Martien ook wekelijks te zien in zijn eigen programma, het nieuwe Cash or Trash, waarin hij mensen uit het hele land gaat helpen met het slijten van hun waardevolle objecten. Het de bedoeling dat mensen hun spullen laten taxeren door drie professionals en deze vervolgens proberen te verkopen aan een panel van vijf doorgewinterde handelaren.

