Eéénig! Dít zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen ‘Chateau Meiland’

Het klussen op ‘Chateau Meiland’ gaat gestaag door en het tweede seizoen van de populaire serie begint alweer bijna! SBS heeft vandaag de eerste beelden gedeeld van de nieuwe reeks.

Aftellen

Na het succes van het eerste seizoen Chateau Meiland werden de opnames vrijwel meteen voortgezet voor seizoen twee. Hierin staat het plan om het bijgebouw van Chateau Marrillaux om te turnen tot een luxe pand centraal. Het populaire programma begint al erg snel: vanaf maandag 26 augustus zijn de nieuwe avonturen van de bon vivants weer te volgen bij SBS6.

Nieuwe job voor Martien

Het gezin werd op deze zender een fenomeen en SBS is van plan er het maximale uit te slepen. Martien krijgt dan ook de hoofdrol in de nieuwe show Cash Or Trash; een soort Tussen Kunst En Kitsch, waarin experts naar spullen van deelnemers kijken.

Bron: Superguide | Beeld: Still