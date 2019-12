Voor alle ‘Chateau Meiland’-fans: zóveel kerstafleveringen komen eraan!

Zit je als échte ‘Chateau Meiland’-fan met smart te wachten op de eerder aangekondigde kerstspecial van de populairste familie van Nederland? Dan hebben we goed nieuws. SBS heeft bekendgemaakt hoeveel heerlijke afleveringen ons te wachten staan de komende feestdagen.

Kerst op Chateau Meiland

In aanloop naar kerst kunnen we maar liefst vier avonden genieten van de Meilandjes. In Kerst op Chateau Meiland is te zien hoe Martien Meiland en zijn gezin zich voorbereiden op de feestdagen en terugkijken op het afgelopen jaar. De winnaar van de Gouden Televizier-Ring 2019 wordt op 16, 17, 23 en in een dubbelaflevering op Kerstavond 24 december uitgezonden. Zet de wijn maar vast koud!

Meer Meiland-vermaak

Maar SBS heeft meer voor de fans in petto. Ook wordt er op 30 december de special Wat goééééd! Het beste van Chateau Meiland uitgezonden, waarin bekende Nederlanders als Patty Brard en Gerard Ekdom terugblikken op de meest opvallende momenten uit het populaire realityprogramma. Duidelijk is dat de zender het onderste uit de kan wil halen met de verrassendste en grootste kijkcijferhit van het jaar.

Miljoenenpubliek

Vanaf 26 augustus was de tweede reeks te zien van Chateau Meiland, de realityserie rondom ‘kasteelheer’ Martien die met zijn familie een bed and breakfast in Frankrijk opzet. De afleveringen trokken steevast ruim een miljoen kijkers. De logeerplek is door de populariteit van het programma voor heel 2020 (!) al volgeboekt. Of en wanneer er een derde seizoen volgt, is nog niet bekend.

Moe van Meiland?

Er zullen ongetwijfeld ook legio mensen zijn die de Meilandjes niet meer kunnen luchten of zien. Gelukkig is er met de feestdagen nog veel meer ander leuks te zien op de buis. De leukste kerstfilms en gezelligste programma’s komen voorbij, maar ook bij de streamingsdiensten zit je gebakken. Zo heeft Netflix naast vele klassiekers een berg gloednieuwe zwijmel-kerstfilms gemaakt dit jaar. Ook in de bioscopen is het feest, met onder meer Last Christmas (naar verluidt de film die kerstklassieker ‘Love Actually’ van de troon gaat stoten) en het recordbrekende Frozen 2.

