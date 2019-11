Inslaan voor de feestdagen: ‘La Famille Meiland’-wijn bíjna verkrijgbaar

Met hun lijfspreuk ‘wijnen, wijnen, wijnen’ was het te verwachten dat de familie Meiland haar eigen druivennat krijgt. Het populaire televisiegezin koos zelf wijnen uit voor ‘La famille Meiland’, die vanaf 6 december te koop zijn, zo kondigde Martien donderdag aan op Instagram.

Drie favo huiswijnen

Omdat hun chateau in Frankrijk de komende jaren is volgeboekt, wilden de Meilandjes hun favoriete wijn graag naar Nederland brengen. “We zijn de hele dag bij een wijnboer geweest waar we hebben geproefd en daar hebben we drie favoriete huiswijnen geselecteerd”, vertelt Martien in een filmpje op Instagram. Ze kozen voor een “fruitige merlot, een sprankelende chardonnay en een frisse rosé”.

Chateau Meiland terug met Kerst

De avonturen van de wijnliefhebbers, die de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen, zijn rond de kerst weer te zien op SBS6. Wanneer de speciale afleveringen van Chateau Meiland te zien zijn, is nog niet bekend. Ook weten we nog niet precies wat we te zien gaan krijgen rond de feestdagen? Wellicht maakt Maxime bekend eíndelijk in verwachting te zijn van een donorvader, of zien we huisvriendin Caroline onverwachts toch weer opduiken in het kasteel? Het populaire programma trok wekelijks rond een miljoen kijkers.

Bron: ANP | Beeld: ANP