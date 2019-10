Gemist: Maxime racet om kakelvers donorzaad in ‘Chateau Meiland’

Maxime is vastberaden om een tweede kind te krijgen en daarom heeft ze een donor gevonden. In de nieuwste aflevering van ‘Chateau Meiland’ spreekt ze met hem af en krijgt ze het donorzaad mee naar huis. Maar daar komt nogal wat stress bij kijken.

Racen

Na potjes, injectiespuiten en zwangerschapstesten te hebben ingekocht, gaan Erica en Maxime het donorzaad ophalen. Dat moet warm blijven en daarom racen ze als een gek – die knalrode wangen! XD – naar huis. Of het allemaal lukte, is nog maar de vraag. Chateau Meiland heeft afgelopen week de Gouden Televizier-Ring gewonnen, maar bij de uitreiking was nog geen zwangere buik bij Maxime te spotten.

Gas erop naar huis met dat zaad #chateauMeiland pic.twitter.com/2JFGDusgIP — Linda (@xuslinnepin) October 14, 2019

Plannen in de war

Maxime vertelde eerder dat ze graag een broertje of zusje wil voor haar tweejarige dochtertje Claire. “Montana en ik schelen achttien maanden. Ik heb altijd gedacht dat ik rond m’n dertigste wel twee kinderen snel achter elkaar zou willen. Dan kunnen ze lekker met elkaar spelen.” Maar Claire kwam voor Maxime een beetje als een verrassing. “Het is niet gegaan zoals ik in gedachten had, maar dat gevoel dat ik heel graag een tweede wil, blijft er.” Ze wil er dan ook niet te lang mee wachten, want volgens Maxime wordt dan het leeftijdsverschil weer te groot. Een nieuwe man zoeken is echter het laatste waar Maxime mee bezig wil zijn en dus verscheen het plan ‘donorvader’ op tafel.

Extra afleveringen

Dit zou de laatste aflevering van het seizoen zijn, maar omdat het programma zo populair is (je zal maar weer terug in dat “slijk” belanden hè, SBS?), krijgt Chateau Meiland twee extra afleveringen! Wat gooeeeeeddd!

Bekijk hieronder het fragment terug:

