Heeft Chantal spijt? Cocaïneverslaving-stuk over ‘Wendy van Dijk’ offline gehaald

Wendy van Dijk kreeg woensdag een keiharde klap in het gezicht van Chantal Janzen. De toekomstig Songfestival-presentatrice onthulde namelijk dat het januarinummer van haar blad &C de cocaïneverslaving van Wendy van Dijk zou bespreken, iets waar al langere tijd geruchten over gaan. De streek: het bleek om een andere Wendy van Dijk te gaan en het rook behoorlijk naar payback voor een actie van Wendy afgelopen najaar. Nu lijkt Chantal toch spijt te hebben van haar ‘grap’.

Normaal geen achternamen in &C

De aankondiging is van de site en social media verwijderd. “Wendy van Dijk vertelt over haar cocaïneverslaving. ‘Ik had vaak het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Met cocaïne was dat allemaal in één klap weg'”. Dat stond er bij de aankondiging van &C, die normaal gesproken nooit de achternamen van geïnterviewden publiceert, tenzij ze natuurlijk zo beroemd als Wendy van Dijk zijn. Nadat het ophef-balletje begon te rollen, werd ‘van Dijk’ al gauw verwijderd uit de stukken.

Shownieuws boos

Bij SBS6-programma Shownieuws waren ze ziedend dat ‘hun’ Wendy van Dijk zo te kakken werd gezet. “Ik vind dit een misselijke grap, maar sommige mensen kunnen dit leuk vinden”, zei Mark Labrand. Ook Celine Huijsmans ziet de lol er niet van in en heeft haar vermoedens: “Dit is dus een vergeldingsactie? Het lijkt me toch wel dat Chantal Janzen dit onder ogen heeft gekregen, gezien heeft en ook wel zag dat daar ‘Wendy van Dijk’ stond.”

Fighting with the Stars

Wendy en Chantal hebben al ruzie met elkaar sinds er enkele maanden geleden op Wendy van Dijks Twitter-account haatberichten over Chantal Janzen in Dancing with the Stars werden geliket. Wendy beweerde toen dat iemand haar account gehackt had, maar velen hadden ernstige twijfels bij dat verhaal. De lucht tussen de twee presentatrices is nooit geklaard.

Wendy van Dijk cocaïne-aankondiging offline

&C krabbelt lijkt toch terug en heeft de berichten offline gehaald. In de nieuwe aankondiging wordt Wendy van Dijk gewoon ‘Wendy’ genoemd, zoals normaal altijd wordt gedaan bij reallife-verhalen. Wendy van Dijk – de bekende van de twee – heeft nog niet gereageerd op de ‘verwarring’.

Bron: Superguide | Beeld: ANP