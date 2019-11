Instant blij: dansend zoontje (1) van Chantal Janzen maakt je maandag weer goed

Chantal Janzen is als musicalster aardig los in de heupen en die genen lijkt ze doorgegeven te hebben aan haar zoontje Bobby (1). Het jochie ging vanmorgen swingend door de woonkamer, een ‘wake-up call’ voor zijn moeder.

‘Altijd feest’

Chantal en Bobby zitten ’s ochtends niet bepaald op één lijn qua energieniveau. Terwijl de presentatrice om half zeven liever in haar bed ligt, heeft haar zoontje andere plannen. ‘Het was vroeg, het was nog donker, altijd feest,’ grapt Chantal. ‘Hij wilde kijken hoe het danst om half zeven, ik wilde liever kijken hoe het slaapt.’ De ‘Monday mood’ zit er in ieder geval wél goed in!

Rammelende eierstokken

De blondine kan inmiddels ongetwijfeld meer genieten van Bobby’s optreden. Haar Instagramvolgers, onder wie ook een hoop bekende namen, kunnen er geen genoeg van krijgen. “Oooh love this! Heerlijk!”, reageert presentatrice Quinty Trustfull. Flair-columnist en tv-kok Miljuschka Witzenhausen laat weten er zelfs rammelende eierstokken van te krijgen.

De tekst gaat verder onder de post.

Geen roze wolk na geboorte Bobby

Afgelopen weekend blikte de moeder van twee terug op de tijd vlak na de geboorte van Bobby in maart 2018. Die periode was namelijk behoorlijk heftig en “niet altijd leuk”, zo liet de presentatrice weten met een throwback-foto. “Flashback Friday. Met ’n selfie die ik destijds naar m’n man stuurde, met ’t onderschrift: ‘Waar zijn we aan begonnen?'”, aldus Chantal in het bijschrift. Ze verklapt dat ze kampte met kraamtranen, pigmentvlekken en uitslag na de bevalling. Ook had ze veel pijn door haar hechtingen en was ze ‘doodmoe’.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: ANP