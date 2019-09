Waar blijft de tijd? Zoons Chantal Janzen groeien als kool

Chantal Janzen (40) is maar wat trots op haar twee zoons, James (10) en Bobby (1,5). De presentatrice deelt een kiekje van haar prachtige kids en daarop is te zien dat het zéker geen kleine jochies meer zijn.

De broers zitten naast elkaar op een houten bankje. James kijkt stoer in de camera, terwijl Bobby overduidelijk opkijkt tegen zijn grote broer. De presentatrice deelt de zwart-witfoto op Instagram, met een veelzeggend rood hartje.

Overkopen

Volgers van de blondine smelten bij het zien van de foto. “Wat een mannetjes”, reageert een fan van Chantal. Een ander grapt: “Kan ik ze overkopen? Oppassen is ook goed.”

Niet blij met zwangerschap

Hoewel Bobby meer dan welkom was, had Chantal wel moeite met haar zwangerschap. “Ik weet nog goed dat Marco en ik besloten dat het wellicht leuk zou zijn als ons zoontje James nog een broertje of zusje zou krijgen”, vertelde Chantal eerder aan Story. “Ik was toen 38 jaar en we besloten de anticonceptie links te laten liggen. Na een maand bleek ik al zwanger! Daar hadden we niet op gerekend. De schok was echt enorm. Bij Marco, maar misschien nog wel meer bij mij. Ik vergeleek het een beetje met de situatie dat je op een mooi onbereikbaar cadeau hoopt en dat dat cadeau ineens in je woonkamer staat. Terwijl je diep in je hart dacht dat nooit te zullen krijgen. Ik kon ook niet blij zijn met mijn zwangerschap. Dat vond ik een vreselijk gevoel. Want hé, we hadden toch zelf besloten dat we nog een kindje wilden? En toen het zover was, vond ik het niet leuk. Ik schaamde me voor dat gevoel.” De omslag kwam na drie maanden.

Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 15 Sep 2019 om 9:04 (PDT)

