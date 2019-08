Natural beauty: Chantal Janzen showt met trots haar zomersproetjes

Zon, zee, strand: Chantal Janzen geniet met volle teugen van haar zomervakantie. En dat ze momenteel niet 24/7 in de make-up hoeft voor haar werk, vindt de blondine blijkbaar ook wel even fijn, zo blijkt uit een zonnige selfie zonder opsmuk.

Chantal laat haar fans meegenieten van haar zonnige bestemming. “Ik zeg, de hartelijke sproeten terug aan iedereen”, schrijft ze op Instagram. En dat ze dankzij de zon flink wat zomersproeten erbij gekregen heeft, moge duidelijk zijn.

Dat Chantal haar sproetjes laat zien, raakt een aantal fans. “Jij bent wel een voorbeeld voor onze dochter die haar sproeten niet zo leuk vindt nu ze puber is… thanks daarvoor”, laat een volger weten. Chantal is ontroerd en herkent het verhaal: “Dat had ik ook altijd! Doe je dochter een kus op haar sproeten en zeg dat het overgaat.”

Puur natuur

Fans complimenteren haar ook om haar natuurlijke schoonheid. Make-up doet de presentatrice namelijk niet op tijdens vakantie. En dat hoeft ook niet als je voornamelijk rond het zwembad vertoeft. “Veel knapper en jeugdiger dan met alle make-up op”, luidt een van de reacties.

