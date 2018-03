Chantal Janzen onder extra controle tijdens zwangerschap

Het is maar goed dat Chantal Janzen (39) geen dochter krijgt: zoontje James (9) had al aangekondigd dan te gaan verhuizen. ‘Alleen daarom al vonden we het prettig om te weten of we een zoon of dochter zouden krijgen,’ lacht Marco Geeratz (45), de echtgenoot van Chantal. ‘Het idee om een broertje te krijgen, bevalt hem goed.’ Net als James verheugen ook Marco’s dochters Esmee (27) en Isaa (22) en zoon Zion (19) zich op de komst van hun halfbroertje, Gezamenlijk leggen ze hun stiefmoeder in de watten.

Extra voorzichtig

‘Het is niet voor niets dat Chantal al langere tijd niet meer werkt. We zijn voorzichtig’, zegt Marco tegen Story. ‘Toen Chantal negen jaar geleden zwanger was van James, lag hij de laatste weken in een stuit. Chantal moest toen in het ziekenhuis bevallen en James kwam via een keizersnee ter wereld. Om die reden heeft Chantal nu een medische indicatie. Ze houden haar extra onder controle. Chantal mag ook niet thuis bevallen. Zodra de eerste weeën komen, moeten we naar het ziekenhuis. Voor James is er al oppas geregeld en het koffertje staat op de gang klaar.’

Beeld: ANP