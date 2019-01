Hilarisch: mama Chantal Janzen filmt hoe baby Bobby de koelkast plundert

We hebben de lieve snoet van baby Bobby ondertussen al vaak voorbij zien komen. En ook deze nieuwe beelden zijn weer té leuk om niet te delen. Moeder Chantal betrapt de kleine deugniet namelijk op heterdaad op diefstal…

Voedseldief

Op de video is te zien hoe Bobby de koelkast heeft geplunderd. Zijn buit? Een bakje met frambozen en blauwe bessen. Wanneer hij het fruit, dat inmiddels aardig is verdeeld over de vierkante meters van de keukenvloer, stiekem zit op te smikkelen voor de open koelkastdeur, komt Chantal aangeslopen.

‘Kun je niet framboos op worden’

‘Bobby… Bobby? Wat is dit?’, vraagt ze met een ernstig serieuze stem terwijl de ‘schade’ filmt. Met een framboos half uit zijn mond hangend vertrekt het kleine ventje geen spier – een hilarisch gezicht. ‘Kun je niet framboos op worden’, schrijft Chantal bij in het bijschrift op Instagram. Helemaal mee eens. Wij zien in Bobby wat hij ziet in het doosje vitamientjes: om óp te vreten.

Bron: Libelle | Beeld: ANP