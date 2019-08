Chantal Janzen blikt terug op vakantie: ‘Throwback naar toen je 18 was bedoel je!’

De vakantie zit er weer op voor Chantal Janzen (40) en haar gezin, maar ze geniet graag nog even na. Dat doet de presentatrice met een vrolijk kiekje, waarop haar stralende maar vooral jeugdige uitstraling meteen opvalt.

Zoals we inmiddels van Chantal gewend zijn, heeft ze weer een hilarische en herkenbare tekst bij de foto geplaatst. “Tbt naar vorige week”, begint de blondine. En dan zeker erbij zetten: ‘Griekenland, je was fijn’. Brrr. Ben gekke Henkie nie. #pratentegeneenland #neen #raar #eenlandpraatnie #dezonooknie #dezonislava #lavalachtnietlul”

Precies dat

De volgers van Chantal zijn het helemaal eens met de presentatrice. “Precies, inderdaad. Ik krijg rillingen als ik dat lees. Mensen, praat nooit tegen een land ja!”, luidt een van de vele reacties. Een ander lacht mee: “Haha, die tekst. Precies dat dus.”

Toverfee

De reacties die niét over de tekst bij de foto gaan, gaan maar over één ander onderwerp: hoe jeugdig Chantal eruit ziet. “Throwback naar toen je 18 was bedoel je! Knap!”, reageert Daniëlle Oerlemans. Een fan schrijft: “Mag ik het nummer van de toverfee die je achterstevoren ouder laat worden? Want je ziet er meer 25 uit dan ik.”

Gezin

Chantal heeft er een fijne vakantie op zitten met haar geliefde Marco Geeratz en hun kinderen James (10) en Bobby (1). Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

Beeld: ANP, Instagram