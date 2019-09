Gênant: Chantal Janzen verrast met nominatie voor rol waar ze mee stopt

Het waren een prachtige twee dagen… Chantal Janzen komt in het volgend seizoen van ‘Kees & Co’ niet terug op de beeldbuis als Coosje. Dat heeft ze deze avond aan ‘RTL Boulevard’ laten weten. En dat werd best een pijnlijk moment, want daar zou het item helemaal niet over gaan.

Tikje verwarring

Daar stond ze dan, voor een interview waarin ze te weten kwam dat ze genomineerd was. “Voor wat dan?”, vroeg Chantal verbaasd. “HUH?!”, klinkt het zodra ze hoort dat het een Televizier-Ster voor Beste Actrice betreft voor haar rol in Kees & Co. Daarna mompelt ze “gênant, bijna”, waarna ze zachtjes vertelt te stoppen met de serie. “Nee, dat weet nog niemand”, zegt ze er nog even bij. Enter pijnlijke stilte…

Geen tijd

Chantal Janzen heeft een redelijk simpele reden voor het afkappen van haar aandeel in de comedyserie van RTL: Ze heeft het te druk. Daarover zegt ze later tegen RTL Boulevard: “Met heel veel plezier heb ik gespeeld in een van de leukste comedyseries, maar acht weken vrij maken in de agenda is door nieuwe plannen helaas niet meer mogelijk”. Fans zullen balen van het vertrek van Janzen, maar gelukkig is ze nog op voldoende andere plekken te zien.

Bekijk hieronder het ongemakkelijke fragment:

