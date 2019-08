Chantal Janzen showt op hilarische wijze realiteit na het krijgen van kinderen

Het leven van Chantal Janzen (40) is flink veranderd sinds ze de moeder is van twee kinderen. En hoewel ze vroeger misschien dacht dat alles bij het oude bleef, deelt ze nu – zoals we van haar gewend zijn – op hilarische wijze de realiteit van het ouderschap.

De presentatrice deelt twee filmpjes waarop haar mond wijd wordt opengehouden door een plastic voorwerp. “Ooit stond je op vakantie om twaalf uur ‘s avonds spic en span in een club tegen je vrienden te schreeuwen: ‘Dit blijven we wél altijd doen hoor, ook al hebben we straks kinderen!”, begint Chantal haar verhaal bij de komische video’s. “Tegenwoordig zit je op vakantie op ditzelfde tijdstip ongedoucht, je haar op zolder, bezweet en totaal uitgeblust met n stuk plastic in je bek aan tafel en zeg je: ‘Pinguïnvaders moederen beter dan de wijfjes.’ #fml #thatsthewaylifegoes #ilikealldit #reallife #rocknroll #mnhol #deknordiejehoortisvanfemke #leuksteknor #thatswhatfriendsarefor #forthatknor.”

Om te gieren

De volgers van de blondine lachen zich kapot bij het zien van de filmpjes. “Hahaha, love deze caption”, luidt een van de reacties. Iemand anders schrijft: “Geweldig, zo herkenbaar ook!”

Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen: Esmée, Isaa en Zion.

