Dat het best een opgave kan zijn om twee kinderen naar bed te krijgen, laat Chantal Janzen (40) zien met een geweldig filmpje op Instagram. Daarbij laat ze ook zien een slim trucje te hebben bedacht om de tijd te doden.

Op de schattige beelden is te zien hoe Bobby zijn broer James een cracker voert terwijl de oudste meezingt en danst op Another one bites the dust. Ja, haar mannen zijn op jonge leeftijd al fan van Queen, zo blijkt wel uit de beschrijving. Maar het is vooral een trucje om haar jongste zoontje moe te krijgen.

Realiteit

Chantal deelt dan ook een heerlijk realistisch avondritueel waarbij ze soms blij is als ze beiden naar bed zijn. “Another one bites the cracker”, is te lezen bij het filmpje. Uit de hashtags is op te maken dat ze even een dansje doen na het avondeten, maar Janzen vraagt zich vooral af of het al zeven uur is: “Dan kunnen we die kleine naar bed jassen. Het is wel soms tijddoden eerlijk gezegd. Af en toe ben je wel even klaar met die wezens.”

Herkenbaar

Voor veel volgers is het dan ook herkenbaar. “Jup. Hier ook aan het aftellen. Nog 18 minuten”, reageert iemand. Maar vooral ook voor James zijn zangkunsten is er veel lof. “Geweldig dit!! En ook hoe James gewoon even het hele nummer meezingt”, schrijft een ander.

Happy family

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

