Chantal Janzen reageert hilarisch op ‘sneer’ van Wendy van Dijk

Chantal Janzen reageert vandaag met humor op de ‘sneren’ van Wendy van Dijk. Wendy had op Twitter een aantal gemene opmerkingen over Chantal een ‘like’ gegeven.

Op Instagram post Chantal een foto van zichzelf waarin ze in haar pyjama in de deur opening staat, met haar gezicht op de stand: ‘net wakker’. Erbij schrijft ze: ‘Superblij met mn face lift! Als iemand t nummer van mn arts wil: DM me! Groetjes!’

Botox?

Volgers van de presentatrice gaan stuk om het grapje, waarin Chantal duidelijk verwijst naar de tweets van Wendy van Dijk. Zo stond tussen de favorieten van Wendy een tweet met de tekst: ‘Jeetje, wat is er met het gezicht van Chantal Janzen gebeurd? Mislukte facelift, die wangen zo hoog en botox? Zonde!’

Chantal lijkt zich niet beledigd te voelen. Zo post ze onder haar foto nog een aantal hashtags waaronder: ‘leven en laten leven’, ‘liken en laten liken’, ‘no face lift’, ‘maar misschien best ’n goed idee’, ‘als ik de foto bekijk’.

Verbijsterd

Wendy zelf zegt verbijsterd te zijn door het voorval. Niet zij maar ‘een derde persoon’ zou de tweets geliked hebben.

