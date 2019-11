Hint Chantal Janzen er hiermee op tóch weer een ‘Pyjama Party’ te organiseren?

Chantal Janzen (40) heeft er een leuk maar ook ontzettend druk weekend op zitten. Twee avonden verzamelden al haar fans zich in de Amsterdamse Ziggo Dome, voor ‘Chantals Pyjama Party’. Kort erna liet de blondine vallen “het nooit meer te gaan doen”, maar nu lijkt de presentatrice er tóch op terug te komen.

Na de afsluitende show van haar programma Chantals Pyjama Party in de Ziggo Dome stond er in koeienletters op de schermen ‘tot volgend jaar’ geschreven. Maar Janzen vertelde zelf niet zo zeker te zijn van een vervolg. “Ik kwam net af en toen zei ik direct dat ik het nooit meer ga doen”, zei ze tegen RTL Boulevard. Al grappend: “Ik weet eigenlijk niet welke doerak de woorden ‘tot volgend jaar’ op het scherm heeft gezet. Ik zei in ieder geval bij het afgaan niet ‘tot volgend jaar’, maar ‘tot de volgende keer’.”

Volgend jaar weer?

Nu bedankt Chantal alle bezoekers met een emotionele post op Instagram, die ze afsluit met een paar opvallende woorden: “Volgend jaar maar weer..?”, aldus de presentatrice. Zou het?

Droom

Na Chantals Pyjama Party in de Ziggo Dome is de presentatrice uitgeput maar kijkt ze er zeker ook met een voldaan gevoel op terug. “Och jongens, wat een weekend”, begint Chantal. “Iedere keer als ik er iets over wilde schrijven vandaag hier op Insta, moest ik weer janken. En dan wist ik het weer want dat vond ik te hysterisch en te rommelig. Man, jullie hebben dit weekend in de Ziggo Dome een droom laten uitkomen. Ik vond dit namelijk al maanden doodeng, en als het dan zó fantastisch uitpakt, dat is me een opluchting van heb ik jou daar, en het overtrof alle verwachtingen.”

In pyjama

Chantal laat weten er altijd al van gedroomd te hebben om een show te maken voor jong en oud. “Toen ‘s ochtends na de eerste show bij de meet & greet een oudere dame uit het oosten van het land naar me toe kwam en zei: ‘Dat ik samen met mijn dochter én kleinkinderen naar zo’n groot concert heb mogen gaan en van heb kunnen genieten had ik nooit durven dromen’. Toen was het voor mij al meer dan geslaagd”, schrijft ze. Ook is de presentatrice dolblij dat de bezoekers allemaal in pyjama kwamen, zoals ze wilde. “Ik was bang dat niemand hier verder gehoor aan zou geven. Maar het tegenovergestelde gebeurde: in totaal kwamen 35.000 mensen in pyjama’s, onesies, sloffen en badjassen naar de Ziggo Dome in Amsterdam, om twee avonden mee te dansen, te zingen en te feesten.”

Nooit vergeten

Hoe dan ook was het tweedaagse event er één voor in de boeken. “Wat een feest om dit met jullie te mogen doen”, bedankt Chantal haar fans. “Ik ga dit nooit nooit nóóit meer vergeten. Dusseh.., volgend jaar maar weer..?”

Animo

Uit de reacties op de post blijkt dat bezoekers van Chantals Pyjama Party laaiend enthousiast zijn over het spektakel. “Het was geweldig! Volgend jaar komen we weer. Je mag onwijs trots op jezelf zijn”, laat een fan weten. Een ander schrijft: “Het was zo leuk! Ik brak in tranen uit bij de meet & greet, je bent echt een schat! Je woorden betekenden alles voor mij. Ik zou alles op alles zetten om het nog eens over te doen, je bent echt een engel in mijn ogen. Je hebt iets heel mooi neergezet, ik ben je dankbaar! Hopelijk volgend jaar weer.”

Chantals Pyjama Party

Chantals Pyjama Party kennen we natuurlijk niet alleen van het evenement in de Ziggo Dome, maar ook van de televisie. Of er een tweede seizoen komt van het programma? Ook daar heeft Chantal zo haar twijfels over. “Voorlopig zal ik het even niet aanraken. Het moet fris blijven en goed blijven”, zei ze in het interview met RTL Boulevard. “Maar misschien keert het wel terug met iemand anders, of misschien doe ik het zelf. Maar op dit moment hang ik er een beetje tussenin, dat is mijn eerlijke antwoord.”

