Chantal Janzen over ‘Chantals Pyjama Party’ : ‘Ik ga het nooit meer doen’

‘Ik kwam net af en toen zei ik direct dat ik het nooit meer ga doen’, aldus Chantal. ‘Ik weet eigenlijk niet welke doerak de woorden ‘tot volgend jaar’ op het scherm heeft gezet’, grapt de musicalster. ‘Ik zei in ieder geval bij het afgaan niet ‘tot volgend jaar’, maar ‘tot de volgende keer!’

En het tv-programma dan? Ook daar heeft Chantal zo haar twijfels over. ‘Voorlopig zal ik het even niet aanraken. Het moet fris blijven en goed blijven’, aldus de blondine. ‘Maar misschien keert het wel terug met iemand anders, of misschien doe ik het zelf. Maar op dit moment hang ik er een beetje tussenin, dat is mijn eerlijke antwoord.’