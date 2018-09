Chantal Janzen over ouderschap: ‘We rommelen allemaal maar wat aan’

Chantal Janzen is klaar met alle gebroken nachten en besluit baby Bobby wat kennis bij te brengen.

Op haar Instagram plaatst ze een foto van Bobby in een draagzak waar ze bij schrijft: ‘Hier heb ik ‘m net verteld dat ie het vanaf morgen echt uit z’n hoofd moet laten om iedere dag rond 4.45u z’n luier vol te gooien en daardoor niet meer gaat slapen. Wij mensen kakken overdag, ok? Ok. #zotezienbegrijptiehet’

Herkenbaar

Veel volgers moeten lachen om de foto en opmerking, maar het nachtelijke verschoon-moment is voor meer mensen herkenbaar. Daar speelt Chantal Janzen handig op in door de tekst onder haar post af te sluiten met: #werommelenallemaalmaarwataanmensen.

Beeld: ANP, Instagram