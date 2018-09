Déze populaire presentatrice scoort hoofdrol in nieuwe reeks ‘Kees & Co’

Chantal Janzen speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe reeks afleveringen van Kees & Co. Ook Tibor Lukács heeft een rol bemachtigd, zo heeft RTL vandaag bekendgemaakt. Tibor speelt de rol van Rudie, de zoon van Kees (Simone Kleinsma). Chantal kruipt in de huid van Coosje, de vriendin van Rudie.

Nostalgie ten top: ‘Kees & Co komt terug, mét Simone Kleinsma!

Droom die uitkomt

“Een droom die uitkomt, samenwerken met Simone Kleinsma en dan ook nog eens met een rol in een comedyserie waar we vroeger met ons hele gezin naar keken”, reageert Chantal. “Ik kan niet wachten om met de terugkeer van deze succesvolle serie weer heel veel families, jong en oud, voor de buis blij te kunnen gaan maken.”

Ook Simone dolenthousiast

Ook Simone is blij met Chantal als tegenspeelster. “We hebben nog nooit eerder samen in eenzelfde productie gespeeld, maar we wilden het al zolang! Dat het niet een musical zou worden, maar in Kees & Co had ik natuurlijk ook niet kunnen bedenken. Ik verheug me erop om samen met Chantal, het turbulente leventje van Kees weer in te stappen.”

Hectisch gezin

Vorige week werd bekend dat RTL na dertien jaar Kees & Co nieuw leven in blaast. In de nieuwe reeks is dochter Anne met haar man naar Spanje verhuisd. Als Kees na een bezoek terugkeert hebben Rudie en Coosje haar huis ingenomen en wordt ze opnieuw het middelpunt in een hectisch gezin.

Succesnummer

Kees & Co was jarenlang een groot succes voor RTL. De serie werd tussen 1997 en 2006 uitgezonden. Na acht seizoenen en bijna honderd afleveringen ging de stekker eruit. Nog altijd is de sitcom een van de best bekeken series op Videoland, waarop alle afleveringen terug te kijken zijn. Mede daardoor is besloten tot een nieuwe reeks.

Nog een beetje mysterie

De rollen van Anne en Rudie werden eerder gespeeld door Amber Teterissa en Robin Tjon Pian Gi. Of andere bekende personages terugkeren, is nog niet duidelijk.

Tibor:

