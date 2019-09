Chantal Janzen hilarisch over het zware moederschap: ‘#fml’

Het moederschap gaat niet alleen maar over rozen, weet ook Chantal Janzen (40). De presentatrice gaat gebukt onder slaaptekort, terwijl ze gewoon een liveshow moet presenteren en haar blad moet runnen. En eenmaal thuis is er ook geen rust…

Chantal heeft een druk weekend achter de rug met de liveshow van Dancing With The Stars. Vandaag is de presentatrice een dagje thuis, maar daar komt ze ook niet aan rust toe. Zoontje Bobby heeft namelijk een speeltje dat bijzonder veel lawaai maakt. En zoon James doet vrolijk mee.

Herkenbaar

De moeder van twee deelt een video van de chaos die er zich bij haar thuis afspeelt: “FML”, schrijft ze erbij. Andere ouders herkennen zich maar al te goed in Chantals situatie. “Ah ja, wie kent hem niet. De lokroep van de peuter. Prachtig zo door merg en been”, reageert Kelly Weekers. “Je krijgt er echt heel erg veel voor terug”, grapt Manon Meijers.

Lees ook

Waar blijft de tijd? Zoons Chantal Janzen groeien als kool



Samengesteld gezin

Chantal werd eind maart 2018 de trotse moeder van Bobby. De presentatrice en haar man Marco Geeratz hebben nog een zoon, James. Uit een eerder huwelijk heeft Marco nog drie kinderen.

Dit bericht bekijken op Instagram #fml Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 23 Sep 2019 om 2:39 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.