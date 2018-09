Chantal Janzen en geliefde Marco genoten van romantisch weekend samen zónder kids

Sinds de komst van baby Bobby brengt Chantal Janzen het grootste deel van haar vrije tijd door met haar gezin. Afgelopen weekend was het echter tijd om te genieten van wat qualitytime met haar geliefde Marco Geeratz, zónder kinderen erbij. En dat weekend zag er heel anders uit dan ze van tevoren had verwacht.

Lees ook: Chantal Janzen over ouderschap: ‘We rommelen allemaal maar wat aan’

Op Instagram deelt de presentatrice een kiekje van haar ‘wilde’ weekend met haar man. ‘Ok, we waren dus weer eens een weekend weg met z’n tweeën’, begint Chantal. ‘Wilde plannen hadden we van tevoren, joh. We kunnen uitslapen! Uitgaan! Dansen! Drinken! Shoppen voor onszelf in plaats van voor de kinderen! En eens een keer NIET alleen maar over de kinderen praten! Alleen maar doen waar WIJ zin in hebben! Ons verkleden! (Dat laatste hebben we niet gezegd, maar ik vind het leuk als jullie denken: huh, verkleden? What the fuck zijn dit voor enge mensen). Anyway, we hadden ons heel wat voorgenomen, je kent ’t wel.’

Alles behalve wild

Achteraf was het romantische weekend van Chantal en Marco een stuk minder wild. Wat ze voornamelijk hebben gedaan? De blondine maakt een opsomming onder de foto. ‘We hebben voornamelijk geslapen, we waren iedere dag om 6.00 uur wakker en wilden dan meteen weten hoe laat baby Bobby wakker was.’ Ze gaat verder: ‘We hebben wel twintig keer gezegd ‘wat een lieve opa en oma en fijne oppas hebben we toch.’ We hebben voornamelijk gepraat over de kinderen, hoe leuk ze zijn (alle vijf) en alleen voor de kinderen iets gekocht.’ Wél hebben de twee veel gegeten, een beetje gedronken en het vooral over de kids gehad, geeft Chantal toe. ‘This weekend was everything but rock ’n roll, guys.’ Maar of ze dat erg heeft gevonden? Absoluut niet. ‘Loved it every second’, laat ze weten.

Herkenbaar

Wat Chantal zich meteen afvraagt bij het plaatsen van het kiekje, is of het een herkenbare situatie is voor andere ouders. En dat is het, zo blijkt uit de reacties. ‘Dit klinkt dus exact als onze honeymoon van afgelopen week’, schrijft iemand. Een ander reageert lachend: ‘Het is ook overal hetzelfde.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram